John (27) ville spre kristendom til verdens mest isolerte folkeslag – ble drept med piler

– Ord kan ikke uttrykke tristheten vi føler nå. Han var en høyt elsket sønn, bror, onkel og bestevenn. Vi tilgir de som forvoldte hans død, og ber også om at de som hjalp ham med ekspedisjonen slippes fri. Han gjorde det han gjorde ut av sin egen frie vilje, heter det uttalelsen.

Grunnleggeren av den kristne samfunnet som Chau var en del av, Mat Staver, omtaler den unge mannen som en «martyr».

Trosamfunnet kaller seg Covenant Journey og introduserer unge mennesker i skolealder til Israel gjennom et opplæringsprogram.

– John elsket folk, og han elsket Jesus. Han var villig til å gi livet sitt for å dele Jesus med folket på North Sentinel island. Han har ønsket å dele Jesu budskap med innbyggerne her helt siden han var ferdig med skolegangen, skriver Staver i en pressemelding, ifølge CNN.

Chau skal med andre ord ha vært fullt klar over risikoen han utsatte seg for. En risiko som har blitt bredt dokumentert de siste årene.

Svært fiendtlige

I 2006 ble to indiske fiskere drept av befolkningen på øya. Et helikopter fra den indiske kystvakten som skulle hente kroppene, ble angrepet av piler og spyd.​

I 1975 forsøkte National Geographic å lage en dokumentar om øya, men de måtte avbryte opptakene fordi regissøren ble skutt med en pil i låret.

I 1967 forsøkte indiske myndigheter å få kontakt med sentineleserne. Antropologen Triloknath Pandit ledet an det væpnede forsøket, og prøvde å gi stammen gaver for å få innpass.

Befolkningen reagerte med å sette seg på huk over gavene, som for å vise at de ville gjøre fra seg på dem.

– Noen ganger snudde de ryggen til oss og satte seg på huk, som for å gjøre sitt fornødne, uttalte Pandit etter en av turene til øya, og legger til:

– Dette var ment som en fornærmelse overfor oss, og vi var ikke velkomne. ​

Skjøt mot helikopter

1981 var det mannskapet på det indiske frakteskipet Primrose som fikk et svært ublidt møte med stammefolket, etter at de gikk på revet utenfor øya.

Etter et par dager dukket det opp fremmede i kano. Mannskapet ombord trodde at det var innbyggerne på øya da hadde sett i det fjerne som kom for å redde dem.

Da kanoene nærmet seg frakteskipet, innså mannskapene at de ikke kom for å hjelpe.

Mennene var nakne, og bevæpnet med spyd.

Heldigvis var de høye bølgene en dårlig match med stammefolkets kanoer, og det ble umulig for stammen å komme seg om bord. En uke etter at frakteskipet gikk på grunn, ble mannskapet reddet av et redningshelikopter.

Etter jordskjelvet og tsunamien i 2004 fløy et helikopter over øya for å slippe pakker med nødhjelp til stammefolket. Også dette helikopteret ble beskutt med pil og bue, og måtte trekke seg unna.

​ – Jeg antar at det betyr at de har det ok, uttalte en lokal politimann til BBC ​

– Det eksakte befolkningsantallet i stammen er ikke kjent, men det minsker. Myndighetene må beskytte dem, sier professor ved Jindal Global Law School til The Guardian.