Facebooks avtroppende kommunikasjonssjef Elliot Schrage erkjenner og beklager å ha hyret inn et PR-byrå for å samle informasjon for å sverte personer som har kritisert selskapet, ifølge CNN.

Undersøkte kritikere

PR-byrået Definers ble blant annet bedt om samle informasjon på milliardæren George Soros, etter at han i januar i år kalte Facebook «en trussel mot samfunnet».

Definers skal blant annet ha oppfordret journalister til å undersøke bindeledd mellom Soros og en kampanje mot Facebook. Også Trump-fansene og Facebook-kritikerne Diamond and Silk skal ha blitt undersøkt av selskapet.

Målet skal ha vært å undergrave tilliten til kritikerne.

Nå legger Schrage og Facebook seg flate.

– Ansvaret for disse handlingene ligger hos lederne i kommunikasjonsavdelingen. Det er meg, skriver han i en pressemelding onsdag.

TRUMP-FANS: Søstrene Lynnette Hardaway og Rochelle Richardson er blant dem PR-selskapet Definers skal ha distribuert informasjon om. De er blitt internettfenomener som følge for sine konservative meninger. Foto: Willy Sanjuan

Scrage avviser at Definers ble bedt av dem om å spre eller lage falske nyheter om kritikerne.

Han presiserer også at Facebooksjef Mark Zuckerberg ikke hadde kjennskap til samarbeidet med Definers.

Fikk tilsendt bombe

Miliardæren George Soros, som spesifikt ble bedt undersøkt av Definers, fikk tidligere i høst tilsendt en bombe i posten. Han er kjent for å støtte Demokratene, og er forhatt av flere høyreekstreme grupper.

– Jeg vil understreke at det aldri var noens intensjon å spille inn i det anti-semittiske narrativet mot Mr. Soros eller noen andre. Å være jødisk er et viktig del av hvem jeg er, og vårt selskap står sterkt mot hat. Tanken om at arbeidet vårt har blitt tolket som anti-semittisk er forskrekkende og dypt personlig for meg, skriver Chief Operating Officer Sheryl Sandberg i Facebook i pressemeldingen.

Definers fikk sparken av Facebook forrige uke, som følge av at New York Times publiserte en artikkel om arbeidet deres.