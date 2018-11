Det var tidlig søndag ettermiddag i den britiske byen York at en 20 år gammel kvinnelig student opplevde en svært ubehagelig hendelse.

En eldre mann tok angivelig av seg buksene foran henne, og begynte å onanere, skriver Teesside Live.

Episoden skal ha vart i flere minutter. Kvinnen forlot stedet og anmeldte mannen, og politiet satte inn flere politistyrker.

Detaljert beskrivelse

Samtidig som politiet lette etter mannen i området, la de ut en etterlysning i tilfellet noen ville kjenne ham igjen.

Han ble beskrevet som en overvektig mann på mellom 35 og 45 år, med en høyde på rundt 178 centimeter. Mannen ble også omtalt som svært blek.

Men politiets beskrivelser stanset ikke der. Kvinnen hadde åpenbart sett mannen naken, og politiet mente tydeligvis at opplysninger om hva hun hadde observert burde være med i etterlysningen.

– Han har veldig lite bryst- og kjønnshår, ingen synlige tatoveringer eller arr, og har en liten penis med testikler som henger merkbart lavt, skrev politiet.

– Beklager

Den noe uvanlige etterlysningen har ikke overraskende skapt reaksjoner, med flere klager fra folk i sosiale medier. Da politiet fikk tenkt seg litt om, la de seg flate.

– Etterlysningen inkluderte en beskrivelse av den nakne mannen, som vi aksepterer var for detaljert. Dette har opprørt mange mennesker som har lest etterlysningen, og vi beklager uforbeholdent for enhver krenkelse.

Videre skriver politiet at den opprinnelige etterlysningen raskt ble fjernet fra politiets nettside, og erstattet med en mer anstendig versjon.