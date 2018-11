Pleiehjem får millionarv – på én uvanlig betingelse

Det er ikke luksuriøs mat, eksotiske drinker og kjøring i limousin som først dukker opp i tankene når man snakker om pleiehjem, verken i Norge eller Danmark.

Men for beboerne ved Dragsbækcentret i Thisted nordvest på Jylland, er det dette som er realiteten i tiden framover, skriver danske BT.

Tidligere i år arvet Dragsbækcentret en betydelig formue, etter at et ektepar som bodde på hjemmet valgte å testamentere en stor sum.

– Arveoppgjøret er ikke ferdig ennå, men jeg kan fortelle at det er snakk om en millionarv, sier områdeleder Lotte Bloch ved Dragsbækcentret til avisen.

Gallamiddag

Ekteparet som testamenterte pengene til pleiehjemmet het Anne Lise og Peder Andersen. Han eide et hønseri, mens hun var sykepleier. Millionarven til de to kan ikke brukes på hva som helst. Ekteparet har nemlig bestemt at pengene skal brukes på fest og moro for beboerne.

– Det er spesifisert i testamentet at pengene skal gå til å lyse opp beboernes liv med opplevelser. Med andre ord skal pengene brukes på tant og fjas, sier Bloch.

På tirsdag åpnet pleiehjemmet den nyervervede pengesekken for første gang, i det som ble den første av mange overdådige opplevelser for beboerne. Alle fikk lov til å ha med seg en gjest til en gallamiddag, der det ikke var spart på noe.

– Vi har anstrengt oss for å gi full gass på alle fronter, så det virkelig kunne bli en opplevelse de aldri glemmer. Og det tror jeg helt ærlig at de ikke gjør heller.

Gjestene ankom gallamiddagen på rød løper. Da var det klart for fotoshoot. Foto: Dragsbækcentret

Drømmedag

Helt fra morgenen av var tirsdagen en spesiell dag for beboerne ved Dragsbækcentret. Da kom en frisør for å ordne håret deres, før det var vorspiel, kjøring i limousin og rød løper.

Under selve gallamiddagen skulle alle beboernes sanser i aksjon. Hotel Thisted leverte gourmetmat, og bordene var dekket og pyntet av profesjonelle.

– Far og sønn, Bjørn Hansen fra Bjørn & Okay og Kandis-Johnny Hansen, stod for musikken. De var riktig så flinke, og klarte begge å skape relasjoner med publikum ved å gå ut blant bordene. De fikk rungende applaus og smeltet et par kvinnehjerter, sier Bloch.

Under middagen var det tid for musikk-innslag. Far og sønn, Bjørn Hansen fra Bjørn & Okay og Kandis-Johnny Hansen, stod for musikken. Foto: Dragsbækcentret

Alle de 79 beboerne, gjester og ansatte deltok på festen. Lotte sier det hele var en stor suksess.

– Vi fikk motbevist at eldre mennesker ikke vil prøve nye ting. Og alle mann var med til slutten, så det var en svært god fest, sier Bloch.

– Dypt takknemlig

Til TV 2 forteller Bloch at beboerne var ganske slitne da de våknet opp på onsdagen, men at de var slitne på den gode måten. Hun er kjempeglad for det arven kan gjøre for de som bor på pleiehjemmet.