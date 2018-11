Mandag ble en død spermhval funnet skylt i land ved en strand på øya Sulawesi i den østlige delen av Indonesia.

Hvalen, som var over ni meter lang, ble skåret opp. Inne i magen fant man en nesten seks kilo tung klump med plast.

Blant innholdet i magen var 115 plastkopper, fire plastflasker, 25 plastposer, 2 sandaler og en nylonsekk. I tillegg ble det funnet mer enn 1000 ulike plastbiter, skriver AP.

– Helt forferdelig

Hvalen skylte i land like ved Wakatobi nasjonalpark, sørvest på øya Sulawesi. Ansatte ved nasjonalparken reiste til stedet etter å ha mottatt rapporter om at innbyggere i en nærliggende landsby hadde begynt å slakte det råtne kadaveret.

Det skremmende funnet har skapt stor bekymring blant miljøaktivister og myndighetene i Indonesia. Landet ligger som nummer to på listen over de mest plastforurensende nasjonene, kun slått av Kina.

Hvalen ble funnet med mer enn 1000 ulike plastbiter. Foto: La Ode M. Saleh Hanan / AFP

– Selv om vi ikke har klart å fastslå dødsårsaken, er det helt forferdelig det vi ser, sier Dwi Suprapti, som er koordinator for bevaring av marine arter ved WWF Verdens naturfond.

Grunnen til at det ikke var mulig å fastslå den konkrete dødsårsaken, var at hvalen allerede hadde kommet for langt i råtneprosessen.

Inne i hvalens mage ble det blant annet funnet over 100 plastkopper og 25 plastposter. Foto: Reuters

– Plastavfall er fienden

Med sine 260 millioner innbyggere produserer øygruppen Indonesia hvert år 3,2 millioner tonn med plastavfall, hvorav 1,29 millioner tonn ender opp i havet. Dette kommer frem i en studie publisert av tidsskriftet Science i januar.

Den indonesiske ministeren Luhut Binsar Pandjaitan sier den triste hval-oppdagelsen bør gjøre folk mer oppmerksomme på nødvendigheten av å redusere bruken av plast. Han mener også myndighetene må gjøre en større innsats i å beskytte havet.

Hvalen, som var en spermhval, var nesten ti meter lang. Foto: Reuters

– Jeg er så lei meg for å høre dette. Det er mulig at mange andre dyr i havet også er blitt forurenset av plast, og dette er veldig farlig for våre liv, sier Pandjaitan.

Ministeren sier indonesiske myndigheter gjør tiltak for å redusere plastbruken, samtidig som han oppfordrer butikker om å ikke gi ut plastposer. Han ønsker også større fokus på konsekvensene av plastbruk i skolen, som et ledd i å nå landets mål om å redusere bruken av plast med 70 prosent innen 2025.

– Dette ambisiøse målet kan oppnås dersom folk lærer at plastavfall er en stor fiende, sier Pandjaitan.