Amerikaner drept av isolert stamme

Etter et par dager dukket det opp fremmede i kano. Mannskapet ombord trodde at det var innbyggerne på øya da hadde sett i det fjerne som kom for å redde dem.

Da kanoene nærmet seg frakteskipet, innså mannskapene at de ikke kom for å hjelpe.

Mennene var nakne, og bevæpnet med spyd.

Heldigvis var de høye bølgene en dårlig match med stammefolkets kanoer, og det ble umulig for stammen å komme seg om bord. En uke etter at frakteskipet gikk på grunn, ble mannskapet reddet av et redningshelikopter.

Etter jordskjelvet og tsunamien i 2004 fløy et helikopter over øya for å slippe pakker med nødhjelp til stammefolket. Også dette helikopteret ble beskutt med pil og bue, og måtte trekke seg unna.

​ – Jeg antar at det betyr at de har det ok, uttalte en lokal politimann til BBC ​