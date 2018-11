Zinke mener miljøverneres søksmål for å stoppe metoder for skogforvaltning som for eksempel hogst er en del av bakgrunnen for de verste skogbrannene i Californias historie, melder Reuters.

Zinke fortalte reportere i en telefonkonferanse at «radikale miljøvernsgrupper som heller vil brenne ned en hel skog enn å kutte et tre eller tynne ut skogen» står bak søksmål for å stoppe skogforvaltning.

– Ja, jeg legger skyld på miljøaktivistene, sa Zinke.

Zinke navnga ikke spesifikke grupper, og sa også at andre faktorer, som varmere temperaturer, tørke og døde trær var en del av årsaken.

– Har ingen faktagrunnlag



Randi Spivak ved the Center of Biological Diversity mener Zinkes beskyldninger ikke har noe faktagrunnlag. Hun mener klimaendringer og økt utvikling av skogssoner som er utsatt for skogbrann var grunnen til ødeleggelsene.

Brannene har så langt tatt 79 menneskeliv.