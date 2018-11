Det var advokat ved Det hvite hus, Donald McGahn, som mottok forespørselen fra Trump, sier de ikke navngitte kildene til avisen.

McGahn skal ha frarådet Trump om å be justisdepartementet sette i gang en slik etterforskning, fordi han skal ha fryktet at det kunne åpne veien for at Trump selv ble etterforsket for maktmisbruk.

Trumps støttespillere roper ofte «lock her up» under Trumps massemøter, med henvisning til at de mener Clinton bør fengsles.

Det kommer ikke fram nøyaktig hvilke angivelige lovbrudd Trump mente at justisdepartementet skulle etterforske Clinton og Comey for. Trump har ved flere anledninger anklaget Clinton for korrupsjon samt bruk av private epostservere i jobbsammenheng, noe som er et føderalt lovbrudd.

Tidligere FBI-sjef Comey ble i fjor sparket av Trump fordi presidenten var misfornøyd med etterforskningen av sin valgkampstabs russiske kontakter.

