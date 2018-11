Erik Solheim vil snart kunngjøre at han trekker seg som leder for FNs miljøprogram (UNEP), skriver Aftenposten.

Avisen viser til opplysninger fra en kilde med svært god kjennskap til situasjonen.

En annen kilde forteller at Solheims avgang har vært et stort samtaletema ved UNEPs hovedkontor i Kenyas hovedstad Nairobi tirsdag.

Senere tirsdag bekrefter Solheim overfor DN at han vil gå av som miljøsjef.

– Jeg tar anvaret for den situasjonen vi har med revisjonsrapporten som går igjennom mange ting, det aller meste har jeg ikke vært borti i det hele tatt. Det blir lettere å gjennomføre denne prosessen uten at jeg er daglig leder. Rapporten er full av feil, men det vil være lettere for en ny leder å ta ansvaret for den situasjonen, skriver Solheim til avisen.

Solheim fikk tidligere i høst kritikk for sin reisevirksomhet i en foreløpig rapport fra FNs revisjonsprogram.

(NTB / TV 2)