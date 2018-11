Ivanka Trump, som jobber i Det hvite hus som rådgiver, skal ha sendt hundrevis av e-poster til rådgivere i administrasjonen, statssekretærer og assistenter, skriver CNN. All offisiell kommunikasjon i Det hvite hus skal i utgangspunktet bevares.

E-postbruken ble oppdaget da Det hvite hus' etikkontor så gjennom e-poster sendt det siste året.

Gruppen som offentliggjorde e-postene, American Oversight, sa i en uttalelse at presidentens familie ikke er hevet over loven, og at Kongressen burde undersøke saken.

Det hvite hus ville ikke kommentere saken, ifølge CNN.

Sammenlignes med Clinton

Trumps bruk av en privat e-postkonto sammenlignes nå med tidligere statssekretær Hillary Clintons bruk. Clintons bruk av en privat e-postserver i stedet for en offisiell e-postadresse var en sentral del av Donald Trumps kampanje mot henne i presidentkampen i 2016.

I forbindelse med e-postene kalte Trump Clinton «Crooked Hillary», og sa at hun hørte hjemme i fengsel.

En talsperson for Ivanka Trumps advokat, Abbe Lowell, sa følgende om e-postsaken:

– I overgangen, fram til Det hvite hus ga henne samme veiledning som de hadde gitt andre, brukte Ms. Trump noen ganger sin private konto, nesten alltid for logistikk og planlegging som angikk hennes familie, heter det i uttalelsen.

Talspersonen legger også vekt på at ingen klassifisert informasjon ble sendt i meldingene og at ingen e-poster ble slettet.

Trumps apparat vektlegger også at situasjonen er annerledes enn Clintons, gjennom å understreke at hun ikke hadde en server satt opp i hjemmet sitt, eller på kontoret.