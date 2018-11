Den 12 år gamle gutten hadde fått tilbakefall på den svært sjeldne kreftdiagnosen for fjerde gang, og den hadde nå spredd seg i hele kroppen til den unge gutten.

Legene kunne ikke gjøre noe mer for den svake kroppen, og hans mor Taylore Woodward fikk ta med seg sønnen sin hjem slik at den siste tiden kunne bli så fin som mulig.

– Det er helt umulig å forestille seg, det føles ut som hjertet ditt knuses i tusen biter, sier hun til kanalen FOX 8.

Ett siste ønske

Men Keith hadde ett siste ønske før han døde.

– Mamma, jeg vil gjerne føre deg ned alteret før jeg dør, sa 12-åringen til sin mor Taylore, ifølge nyhetskanalen.

Like før det planlagte bryllupet ble tilstanden til sønnen forverret. Taylore og hennes kjæreste Adam bestemte seg derfor for å flytte seremonien, slik at hennes dødssyke sønn skulle få sitt siste ønske oppfylt.

TÅREVÅTT: Det var en svært rørt mor som ble ført til alter av sin dødssyke sønn. Foto: Facebook / Kourageous Keith

Kun dager før Keith døde, giftet hans mor og stefar seg i en seremoni i deres egen stue. En stolt 12-åring fikk føre sin mor til alters i rullestolen sin.

– Under bryllupet tenkte jeg på hvor mye jeg elsker ham, og hvor mye jeg kommer til å savne han når han dør, og at jeg ville gjort alt for å ha tatt hans plass, sa Woodward til FOX 8 få dager etter bryllupet.

– Ikke rettferdig

Hun har gjennom flere måneder publisert oppdateringer om sin sønns tilstand på Facebook-siden «Kourageous Keith». I en oppdatering 9. november har hun delt flere bilder fra bryllupet, hvor hun skriver:

ETT SISTE ØNSKE: Moren forteller at hun er glad for at sønnens siste ønske ble oppfylt. Foto: Facebook / Kourageous Keith

– Dette har vært en av de tyngste og mest følelsesladde dagene i mitt liv så langt. Men Keith fikk føre meg til alters, og selv om han ikke har mange dagene igjen, kan jeg i det minste trøste meg med at jeg fikk oppfylt hans siste ønske, skriver moren.

Kort tid etter bryllupet, maktet ikke den lille kroppen hans mer og han sovnet stille inn i sengen sin.

– Den 12. november klokken 12.57 døde Keith, og han er nå i himmelen. Mamma savner deg så mye, og jeg vet ikke hvordan jeg skal leve uten deg. En del av meg vil være borte for alltid, hvil i fred, skriver moren på Facebook.