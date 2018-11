Gruppen hadde forsøkt å få tak i en rifle for å drepe så mange som mulig på en folketett plass, fortalte politiet ifølge BBC.

De mistenkte er henholdsvis 21, 26 og 30 år gamle, og skal ha vært inspirert av IS. Alle skal være australske statsborgere med tyrkisk bakgrunn.

Politidirektør Graham Ashton fortalte at mennene ikke hadde bestemt seg for nøyaktig hvor angrepet skulle finne sted, men at planleggingen hadde eskalert de siste dagene. Planen skal ha vært å finne et sted med mest mulig mennesker, for å drepe flest mulig mennesker på kortest mulig tid.

– De så etter et sted der det skulle være en samling mennesker. Nå som det nærmer seg jul skjer det mange slike tilstelninger, sa Ashton på en pressekonferanse ifølge The Sydney Morning Herald.

Ashton fortalte på pressekonferansem at etterforskningen av mennene har foregått siden mars, og at mennene har vært i politiets søkelys siden 2017.

Mennene ble tidligere i år fratatt passene sine, da myndighetene mistenkte at de planla å reise til en konfliktsone. Politiet tror dette kan ha ført til at mennene skiftet fokus til å planlegge et angrep i Australia.

De tre stilles nå for retten, og risikerer livstid i fengsel. Arrestasjonene skjer kun uker etter at en mann satt fyr på en bil og knivstakk tre mennesker i det politiet kalte et terrorangrep i samme by.