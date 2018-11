Store politistyrker rykket ut etter meldinger om skyting ved Mercy Hospital & Medical Center i den sørlige delen av Chicago i USA mandag ettermiddag lokal tid.

Ifølge ABC døde alle de tre ofrene som ble skutt som følge av skadene, i tillegg til at den mistenkte døde etter å ha blitt skutt av politiet. En av ofrene var en politibetjent, og de to andre var en lege og en farmasøyt. Den mistenkte var i et forhold med et av ofrene, fortalte Eddie T. Johnson i Chiago-politiet.

Rundt klokken halv tre natt til tirsdag norsk tid skriver AP på Twitter at politibetjenten er død.

Skytingen startet rundt klokken halv fire på ettermiddagen lokal tid.

Hørte mellom 8 og 20 skudd

Øyenvitner forteller til ABC News at mellom 8 og 20 skudd ble avfyrt ved sykehuset. Politiet tror skudd ble avfyrt både inne i sykehuset og utenfor på parkeringsplassen.

Alle personer inne på sykehuset ble evakuert og politiet foretok en grundig undersøkelse av sykehuset for å finne skadde og mulige gjerningspersoner. Bygningen er nå sikker, og pasientene er trygge, melder sykehuset selv på Twitter.

Et øyenvitne ved navn James Gray forteller at han så minst to personer bli skutt inne på sykehuset. Gray ble også vitne til at gjerningsmannen skjøt en kvinne utenfor sykehuset.

Et stort problem

Det har vært 300 masseskytinger i USA så langt i 2018, ifølge nyhetsbyrået AFP. Masseskytingene er et økende problem som har høypolitisk betydning for våpendebatten mellom demokratene og republikanerne.

Skytingen i Chicago kommer kun to uker etter at tolv personer ble skutt og drept i en musikkbar i California, hvor gjerningsmannen begikk selvmord. For tre uker siden ble også elleve personer skutt og drept i en synagoge i Pittsburgh.

