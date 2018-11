20. august ble amerikanske Chris Watts siktet for å ha tatt livet av sin høygravide kone Shanann, og deres to døtre Bella (4) og Celeste (3).

33-åringen ble også siktet for å ha avbrutt svangerskapet og for likskjending.

Siktelsen kom en drøy uke etter at en venn av kona meldte henne og døtrene til paret savnet.

Dagen etter at de ble meldt savnet, sto Chris frem på TV og fortalte hvor fortvilet han var. En dag senere ble han pågrepet.

Like etter pågripelsen ble likene av de tre familiemedlemmene funnet på en av Colorados største olje- og gassboremaskiner, der Chris tidligere hadde jobbet.

Barna ble funnet i en oljetank fylt med råolje, mens Shanann ble funnet nedgravd på eiendommen.

Dømt til livstid

For nærmere to uker siden sa Chris seg skyldig. Han slipper derfor dødsstraff.

Christopher Watts ankommer retten mandag. Foto: Rj Sangosti/ NTB scanpix

Mandag ble han dømt til tre ganger livstid, uten mulighet for prøveløslatelse, ifølge CNN. Han fikk også ekstra tid for andre lovbrudd, deriblant svangerskapsavbruddet.



Under mandagens rettssak ble den endelige obduksjonsrapporten lagt frem. Der ble det klart at alle tre døde som følger av kveling.

– Jeg elsker deg fortsatt

Flere av de pårørende til Chris og avdøde Shanann tilstede under rettsaken.

I følge ABC News var faren til Shanann, Frank Rzucek, tydelig berørt.

– Jeg stolte på deg. Du skulle ta vare på dem, ikke drepe dem. De stolte også på deg. Du gjør meg kvalm, sa han ifølge ABC News.

Også moren til Chris, Cindy Watts, talte under rettsaken.

– Dette er noe som aldri vil gå over. Jeg sliter med å forstå hvorfor og hvordan denne tragedien skjedde. Jeg vil kanskje aldri forstå eller akseptere det, men jeg ber for fred for oss alle, sa hun og fortsatte:

– Jeg har alltid elsket deg, og det gjør jeg fortsatt. Jeg hater hva som har skjedd, men vi vil fortsette å være håpefulle. Vi elsker deg og vi tilgir deg.