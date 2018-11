Å oppdatere venner og familie via Instagram, Facebook og Snapchat med perfekte bilder ved bassenget, er for mange en stor og «viktig» del av ferien.

Føler du deg som nevnt over, bør du kanskje se deg om etter et annet hotell – eller like å stå opp tidlig.

Forbudt fra ni til fem

Luksusresorten Ayana Resort & Spa på den indonesiske ferieøya Bali, har nemlig innført mobilforbud for gjestene.

Hotellets kampanje, kalt «In the Moment», gjør alt fra mobiltelefoner til fotoapparater forbudt ved bassengområdet fra ni om morgenen til fem på ettermiddagen.

– Vår intensjon er å bevare hvem vi er og verdsette menneskelig kontakt og egentid, sier hotellets talsperson til reisenettstedet Lonely Planet.

De vil at gjestene skal nyte ferien og utsikten i åtte sosiale medier-frie timer, fremfor å stirre ned i en skjerm.

– Elven ved bassenget er der for å skape et fredelig sted hvor gjestene virkelig kan slappe av, sier talspersonen videre.

«Gammeldags» underholdning

Resorten, som står oppført med hele 12 basseng på sine nettsider, har ifølge Lonely Planet installert skap der gjestene kan låse inn sine elektroniske gjenstander på dagtid.

I bytte mot mobiltelefoner og andre dingser, tilbyr hotellet «gammeldags» underholdning i form av blant annet sjakk, kort og sudoku.