I 2014 gikk videoene av «bøyeproblemer» med Apples iPhone 6 og 6 Plus verden rundt i det som ble en aldri så liten flause for tech-giganten.

Den nye telefonen kunne nemlig svært lett bøyes. Apple rettet opp problemet året ette med lanseringen av langt mer robuste iPhone 6s.

Siden den gang har det blitt svært vanlig at testere på Youtube utsetter nye telefoner og nettbrett for bøyetester for å se hvor robuste produktene er.

– Bøyes som et papirark

Nå har Youtube-kanalen JerryRigEverything oppdaget en svakhet hos Apples siste iPad, iPad Pro 11-tommer.

Kanalen JerryRigEverything, som blir drevet av Zack Nelson, var også blant de første til å avsløre «Bendgate» i «2014».

– Det kan skje at man for eksempel setter seg ned på den ved et uhell. Da må produktet være robust, og det er ikke denne ipaden. Et nettbrett på størrelse med et papirark, bøyes nærmest som et papirark, sier Zach Nelson i videoen.

Nettstedet The Verge anbefaler alle å investere i et solid-beskyttelses-etui til iPaden.

Forsvarer Apple

Tech-giganten får høre det i brukerkommentarene til videoen, men det er også enkelte som mener at det er naturlig at et produkt som er så tynt, og har så stor skjerm, vil kunne bøyes med bruk av stor kraft.

Se testen (bøyingen starter ca 6:29)

Redaktøren i nisjenettstedet Macworld, Leif Johnson, tar iPad Pro delvis i forsvar.

– For å være ærlig så føles produktet kanskje litt svakere enn før. Jeg holder 12,9-tommeren nå og kan se for meg at jeg ville klart å bøye den om jeg hadde brukt en del kraft. Kanskje det vil være enda lettere siden den er enda større, skriver Johnson hos Macworld.

Han skriver videre at han imidlertid ikke mener dette er et problem folk flest bør bekymre seg for.

Da de nye iPad Pro-modellene ble lansert var Apples målsetting at den skal gjøre den bærbare PC-en overflødig. En test av Din Side konkluderer imidlertid med at det fortsatt er et stykke igjen før det er tilfelle.

Den billigste iPad Pro 11-tommeren koster snaut 9000 kroner i Norge.

Apple har så langt ikke kommentert saken.