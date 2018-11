13. november i fjor flyktet den nordkoreanske soldaten Oh Chong Song over grensen til Sør-Korea.

Under den svært dramatiske flukten kjørte han først i en jeep mot den strengt bevoktede grensen. Jeepen endte i en grøft, og han ble jaget videre av soldater fra Nord-Korea til fots. Soldatene avfyrte minst 40 skudd mot Sør-Korea, og syv av dem traff ham.

Bildene og videoen av den skadeskutte soldaten som til slutt klarte å kjempe seg over grensen i grenseområdet Panmunjom gikk verden rundt.

Det hender at nordkoreanske soldater hopper av, men det er svært sjeldent at det skjer i Panmunjom, som er en stor turistattraksjon og det eneste stedet der soldater fra begge land står ansikt til ansikt.

– Ingen lojalitet til Kim Jong-un

Nå, litt over et år senere, har 25 år gamle Oh Chong Song blitt intervjuet om flukten og livet i Nord-Korea.

– Folket i Nord-Korea, og spesielt den yngre generasjonen, er likegyldige til hverandre, politikk og landets ledere, og det er null lojalitet, sier Song i et intervju med den japanske avisen Sankei Shimbun, ifølge The Guardian.

Avisen har publisert et kort videoklipp av ham med ansiktet tildekket, og japansk etterretning har bekreftet identiteten hans.

Ifølge ham selv var han en del av overklassen i Nord-Korea, ettersom han var sønnen til en general i den nordkoreanske hæren. Men til tross for hans priviligerte oppvekst, følte heller ikke han noen lojalitet overfor Jong-un.

– Rundt 80 prosent av min generasjon er likegyldige og har ingen lojalitet. Det er naturlig å ikke ha noen lojalitet til eller interesse i lederskapet ettersom det går i arv, uavhengig av om landets lederskap klarer å gi mat til befolkningen eller ei, sier han.

– Jeg fryktet å bli henrettet

Flere medier har tidligere rapportert at årsaken til at Song flyktet var fordi han var etterlyst for drap i hjemlandet, men det benekter han.

Det var etter en krangel med noen venner at den verdenskjente flukten startet. Song forteller at han hadde begynt å drikke etter krangelen.

FLUKTEN: I bildet oppe til venstre kan man se Song løpe vekk fra jeepen etter å ha kjørt den i grøfta, før de to neste bildene viser flere nordkoreanske soldater som kommer løpende hakk i hæl. Song klarte likevel å komme seg helt over til Sør-Korea, og ligger i det siste bildet såret på bakken etter å ha blitt skutt syv ganger. Til slutt ble han reddet av sørkoreanske soldater. Foto: United Nations Command via AP

Han forteller ikke hvor mye alkohol han inntok, eller om han opplevde at han var full. På vei tilbake til posten sin passerte han brått et kontrollpunkt han ikke hadde tillatelse til å passere, og bestemte seg der og da for å fortsette videre over grensen.

– Jeg fryktet at jeg kom til å bli henrettet hvis jeg dro tilbake, så jeg krysset grensen, forteller han.

På vei over grensen ble han beskutt flere titalls ganger av sine egne medsoldater og kamerater fra grenseposten, men han klandrer dem ikke for det.

– Hvis de ikke hadde skutt, kunne de risikert strenge straffer. Jeg hadde gjort det samme om jeg hadde vært dem, sier han.