Feilen skal ligge i funksjonen som lar brukerne laste ned alle sine brukerdata fra Instagram, skriver DN. Feilen gjorde at brukernes passord ble inkludert i lenken man følger for å laste ned dataene.

En talsperson sier til The Verge at feilen ble oppdaget internt og kun gjaldt noen få personer. Disse skal være varslet om at de bør slette nettleserhistorikken sin og bytte passord.

Passordet skal kun ha vært synlig for brukeren selv, og det skal kun ha vært mulig for uvedkommende å se det dersom de allerede hadde tilgang på en pålogget konto.

I tillegg skal dusinvis av Android-brukere ha opplevd at appen ikke fungerte tidlig i helgen. Dette skal ha blitt fikset fort, ifølge Gizmodo.