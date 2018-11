Olav sitter i sofaen og ser på et kart sammen med datteren Jenna. Han viser datteren hvor han kan tenke seg å flytte, etter at huset hans brant ned i brannen i California.

Olav peker ut Tillamook-området i Oregon som et sted han kunne tenke seg å bo.

– Jeg har tenkt noe på det, men jeg tror vi får flytte lenger nordover hvor det ikke er så tørt. Vi får se.

Var hos legen da han ble evakuert

Olavs hus er fullstendig nedbrent. Alt han eide er borte i brannen. Men 85-åringen kom seg i alle fall unna med livet i behold.

– Det var noen mennesker som ikke kom med, forteller han.

– Jeg hadde gått til doktoren for å få undersøkelse da ble det meldt at det var generell forflytning. Vi måtte av gårde med det samme. Jeg hadde en dame som kjørte meg, for jeg kunne ikke kjøre. Vi dro nedover dalen med det samme, og det var bare så vidt vi hadde tid.

For 25 år siden mistet Olav sin svenskættede kone. Forrige torsdag mistet han så godt som alt han eide.

– Hva tenker du når du ser bildene av hjemmet ditt nå?

– Det er utrolig at det forsvant så helt. Det er omtrent ikke til å tro.

– Har du mistet alt, eller fikk du med deg noen ting?

– Alt. Unntatt det jeg gikk i.

Olav forteller at det han kommer til å savne mest er to strikkejakker fra Norge som ble borte i brannen.

– Jeg har en søster i Drammen. Hun kan strikke alt, forteller 85-åringen.

Forlot Norge som 18-åring

Olav var bare 18 år da han forlot Norge i 1952, og satt kursen mot USA.

– Jeg hadde en eldre bror som hadde reist over, og han overtalte meg til å komme, forteller Johannesen.

Sammen med kona etablerte han seg i byen Paradise.

– Det var en pen liten by. Vi likte oss godt der.

– Hva likte du mest ved Paradise?

– Det var et hyggelig sted, og været var godt her. Det var tørt. Vi hadde gode venner og kirke som vi gikk i sammen. Det var godt å leve her da.

– Kommer du til å reise tilbake til Paradise?

– Det vet jeg ikke enda. Jeg har ikke bestemt meg for det. Det er litt skremmende enda, avslutter 85-åringen, som nå er på flyttefot.