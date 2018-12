Mye akselerasjon og bremsing sender forbruket opp, i en fullhybrid som i en hvilken som helst annen bil. Det er den enkleste sak i verden å få forbrukstallene i været også med en Toyota-hybrid.

De første milene er billige - så blir det fort dyrere

Fokus på effektiv kjøring

For å klare min testrunde med 49 prosent rent elektrisk kjøring, og et snittforbruk på 0,40 l/mil, var jeg ytterst fokusert på å kjøre økonomisk hele veien. Kanskje kunne jeg med mer øvelse med biltypen ha klart et litt bedre resultat etter hvert, men hele idéen med å velge en mer utslippsvennlig bilmodell må jo nettopp være at man har fullt fokus på å kjøre mest mulig effektivt.

– Ja, vi opplever at kundene våre er stadig sterkere motivert for å kjøre økonomisk. Så møter vi selvsagt enkelte som tror at det er bare å kjøre som vanlig, men dette stemmer ikke alltid, avhengig av hvilken kjørestil man har tillagt seg med årene. Nylig hadde vi besøk av en skuffet kunde som syntes 0,9 liter på mila var for mye for sin nye RAV4 Hybrid. Da vi testkjørte samme strekning sammen med vedkommende, oppnådde vi 0,55 l/mil – og kom litt raskere frem. Veldig mye står og faller derfor med hvordan man behandler pedalene, og hvor fort man kjører, fastslår Lars Tore Kalager.

– Hvilke råd vil du gi for effektiv kjøring med denne teknologien?

– Det kan jeg sammenfatte i følgende tre tips: 1. Akselerer effektivt opp til marsjfart, og hold deretter jevn hastighet. 2. Planlegg kjøringen. Vær forutseende, se langt fremover og unngå i størst mulig grad brå bremsing og hard akselerasjon. 3. Jobb med å få best mulig flyt i kjøringen. Da får du ned forbruket og kan også spare en god del penger, avslutter Kalager.

