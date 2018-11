Trump var lørdag i California for å besøke ofre etter skogbrannen som herjer i delstaten.

I forbindelse med et besøk til Malibu sør i delstaten, sa han til oppmøtte journalister at den «fulle rapporten» over «hvem som gjorde det» skal bli ferdig innen førstkommende mandag eller tirsdag.

USAs utenriksdepartement avviste lørdag at amerikanske myndigheter har landet på en endelig konklusjon om hvem som sto bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Flere amerikanske medier siterte fredag anonyme kilder i CIA på at etterretningsbyrået har konkludert med at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman bestilte drapet på Khashoggi.

Trump sa til journalistene i Malibu at det var «for tidlig» for ham å kommentere kildene som amerikanske medier siterte fredag.

Fremdeles ikke noe lik

Den 2.oktober besøkte Khashoggi Saudi-Arabias konsulatet for å skaffe et ekteskapsdokument for å gifte seg med sin tyrkiske forlovede, og siden har han ikke blitt sett.

Senere ble det kjent at journalisten ble drept og partert inne på konsulatet. Saudi-Arabia har erkjent at drapet fant sted. Over en måned etter drapet finnes det fremdeles ikke noe lik.

Utpekt også tidligere

Mohammed bin Salman har også tidligere vært antatt knyttet til drapet på journalisten.



New York Times skrev i forrige uke at kilder forteller de at like etter at Khashoggi ble drept, skal en av drapsmennene ha bedt en overordnet på telefon om å «si fra til sjefen». Samtalen skal ha blitt fanget opp på lydopptaket av drapet på Khashoggi, som Tyrkia har sendt til flere land.

Drapsmannen skal ha formidlet til sin overordnede at oppdraget med å drepe den regimekritiske journalisten var utført. Sjefen antas å være kronprins Mohammed bin Salman, ifølge avisen.

Siktet elleve

Påtalemyndigheten i Saudi-Arabia kunngjorde torsdag denne uken at de har siktet elleve personer for drapet på Khashoggi. De opplyste også at de ber om dødsstraff for fem av dem.

Ikke lenge etter kunngjøringen fra Saudi-Arabia uttalte USAs president Donald Trumps regjering at de har innført sanksjoner mot 17 saudiarabiske statsborgere. De kalte også siktelsene mot de elleve personene for «en god start» og at det var et «skritt i riktig retning»

