Ubåten ble funnet ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost tilhørende det amerikanske selskapet Ocean Infinity, skriver BBC.

Ubåten ble funnet på 800 meters dyp utenfor halvøya Valdes etter et år med store og omfattende leteaksjoner. De savnedes pårørende ble varslet før nyheten ble offentliggjort.

Meldte om batteriproblemer

Det er nesten nøyaktig ett år siden den tyske maskinen forsvant på vei fra Ushuaia til Mar del Plata.

Det ble satt i gang en enorm leteaksjon der 13 land var med i leteaksjonen. Ett norsk skip var også med i søket etter ubåten. De fleste trakk seg dog ut innen utgangen av 2017 da ubåten fortsatt ikke hadde blitt funnet.

Ifølge marinekommandør Gabriel Galeazzi meldte ubåten om batteriproblemer like før den forsvant. Årsaken skal ha vært at ubåten hadde tatt inn vann gjennom snorkelen, som brukes som luftinntak når ubåten er under vann.

Ubåten ble beordret til å avbryte oppdraget sitt og umiddelbart bevege seg mot land. Det siste livstegnet fra ubåten var klokken 07.30 lokal tid om morgenen 15. november i fjor. Da meldte kapteinen at alle om bord var i god behold.

Etter det hørte ingen mer fra ARA San Juan.

Eksplosjon om bord

Åtte dager etter forsvinningen bekreftet den argentinske marinen at det hadde vært en eksplosjon om bord i ubåten, som eksperter mente kom som en følge av batteriproblemene, melder Buenos Aires Times.

Flere høytstående offiserer i marinen ble sparket etter forsvinningen, inkludert toppsjef Marcelo Srur, og flere av familiene til de savnede har uttrykt sinne og fortvilelse over myndighetenes forsøk på å finne ubåten.

Ocean Infinity startet søket etter ubåten 8. september i år. Nå skal myndighetene undersøke om det er mulig å heve ubåten fra stedet den ligger nå.