Saken mot Edward Gallagher (39) ryster USA. For ett år siden var Gallagher dypt respektert og dekorert for sin krigsinnsats i Afghanistan, skriver New York Times.

11. september i år ble han arrestert mens han ble behandlet for skader han pådro seg i kamp.

Tiltalt for 14 punkter

Gallagher holdes i arrest en marinebase i San Diego og er tiltalt for 14 ulike forhold, inkludert drap, overlagt drap og narkotikaforbrytelser knyttet til anabole sterioder og smertestillende medisin, ifølge dokumenter nettsiden «Task and Purpose» har fått tak i. (Se dokumentet lenger nede i saken).

Han er sammen med en annen tiltalt for drap på en tenåring som var medlem av IS.

Tenåringen ble levert til den amerikanske basen i Mosul av irakiske soldater for å få behandling for skader i mai 2017. Gallagher skal ha brukt et hjemmelaget knivblad for å drepe ham. Etterpå avla han en militær ed med det blodige liket og et amerikansk flagg foran seg.

– Skjøt mot sivile

Gallagher er også tiltalt for å skyte uvilkårlig på sivile med sniper-riflen sin. Han skal ha truet med å ydmyke og avsløre identiteten til SEAL-soldatene i troppen hvis de klaget på oppførselen eller lederstilen hans.

Medsoldater sier tropplederen var «ute av kontroll» og «blodtørstig». De forteller at han ved to anledninger skjøt inn i folkemengden. De var så frustrerte at de tuklet med riflen hans, for at han ikke skulle treffe målene sine.

Gallagher nekter all skyld. Familien hans forsvarer ham, og sier historiene de hører ikke stemmer overens med den mannen de kjenner.

Den tiltalte spesialsoldaten er gift og har barn. Han har tjent 19 år i den amerikanske marinen, og hatt åtte turer til Afghanistan. På den siste turen ble han forfremmet til troppsleder.

Forsvareren hans hevder det er misfornøyde troppsmedlemmer som hevner seg på en leder de har mislikt.

Høringen som skal avgjøre om Gallagher er skyldig har vart i to dager, og vil fortsette i neste uke.

Flere vitner skal forklare seg, og flere medlemmer i troppen risikerer tiltale for å ha latt være å rapportere inn oppførselen til Gallagher.