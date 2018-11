Dommer: Det hvite hus må gi CNN-journalist akkrediteringen tilbake

I søksmålet heter det at Acostas og CNNs rettigheter i tråd med det første og femte grunnlovstillegg er brutt. Her er blant annet reglene for presse- og ytringsfrihet nedfelt.

Fredag morgen besluttet dommer Timothy Kelly i District of Columbia at Det hvite hus må gi Acosta tilbake tilgangen til presidentboligen. Det til tross for at Det hvite hus har hevdet at Trump har brede fullmakter til å begrense medienes tilgang.

Dommeren sa at regjeringen ikke kunne fastslå klart hvem som inndro Acostas akkreditering, og hvorfor den ble inndratt.

Det hvite hus ga sin forklaring i en tweet fra pressesekretær Sarah Sanders og i en uttalelse etter CNNs søksmål. Ifølge dommeren var «de forsinkede forklaringene ikke tilstrekkelig til å utgjøre en grundig prosess».

Videre mener dommeren at Acosta har blitt utsatt for «uopprettelig» skade, og avslo Det hvite hus' argument om at kanalen kunne sende andre reportere i Acostas sted.

(©NTB)

