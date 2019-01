– Jeg har snakket med leger, advokater, jurister og politikere som har LSD som en del av sin livsstil

– Rart. Det var annerledes enn alt jeg hadde opplevd før. Jeg kjente på en form for mykhet og åpenhet i kroppen og en vekslende følelse av tyngde og letthet. Sanseinntrykk og følelser ble også forsterket, og det kjentes som jeg ble en del av naturen rundt meg. Det var som å oppleve verden på nytt, som å være et barn igjen, forteller «Anders» (30).

Slik beskriver han sitt første møte med psykedelika. Sommeren 2011 bestemte han og venn seg for å spise fleinsopp.

– Vi dro på telttur ut i skogen. Kompisen min hadde prøvd sopp før, og jeg hadde lest meg opp en del i forkant, forteller han.

«Anders» hadde akkurat gått gjennom et brudd, og hadde ikke rukket å bearbeide det ennå.

– Jeg har av en eller annen grunn alltid vært nysgjerrig på sopp, og intuitivt visste jeg at jeg kom til å utforske det en dag. Jeg var litt redd for at jeg skulle ta med de vonde følelsene inn i opplevelsen, men å flykte fra bruddet var aldri intensjonen, sier han.

Fleinsopp Ulike kilder kan gi ulik informasjon om rusmiddelet. Fleinsopp er en fellesbetegnelse på en gruppe sopparter som gir en karakteristisk rusvirkning ved inntak.

Rusvirkningen ved inntak av fleinsopp skyldes primært stoffet psilocin.

Rusen varer typisk i 4 - 6 timer.

Avhengig av dosering, omstendigheter og omgivelser kan rusen gi en følelse av velvære, forsterkede sanseinntrykk, synsbedrag, synestesi, forbigående angst og/eller forvirring.

Fleinsopp er ikke giftig eller vanedannende, men rusen kan være svært mentalt krevende. Kilde: Foreningen for tryggere ruspolitikk Norsk helseinformatikk oppgir fleinsopp er giftig på den måten at den gir en hallusinogen effekt.

Den er derfor også klassifisert som et narkotisk stoff.

Det er ikke påvist fysiske skadevirkninger.

De fleste inntak i rushensikt vil gi milde og ukompliserte symptomer.

Risikoen er først og fremst knyttet til farer man kan utsette seg for i ruset tilstand når realitetsbildet blir forvrengt.

Norsk helseinformatikk advarer at ved alvorlige forgiftninger/overdoseringer vil det ofte utvikles kraftige psykiske symptomer, som panikkangst, desorientering, agitasjon og aggressive handlinger. Hos disponerte vil depresjon, angst og schizofreniliknende psykoser kunne bryte ut. Kilde: Norsk helseinformatikk

Perspektivsendring

Så fort han kjente stoffet virke på kroppen og hodet, forteller han at den beste måten å forklare rusen på er at han fikk en perspektivsendring.

– Vi er vant til å se verden fra ett bestemt ståsted, gjennom en type brilleglass. Plutselig så er det som om noe skyver deg tre steg til siden. Du ser samme situasjon, men fra et annet perspektiv. Jeg forstod sammenhenger på en ny måte og jeg så løsninger på problemer som jeg ikke ellers ville sett, sier «Anders».

Han forteller at perspektivsendringen er en fellesnevner i alle hans opplevelser med psykedelika, og at det den første gangen hjalp ham med å komme over det såre bruddet.

– Jeg ble tatt ut av min egen boble. Jeg forstod plutselig at jeg ikke hadde hatt det bra i relasjonen, og innså at jeg ikke skulle vært med henne i utgangspunktet. Neste morgen kjentes det som jeg hadde bearbeidet bruddet og lagt det bak meg, sier «Anders».​

Han mener ikke at psykedelika nødvendigvis kan løse problemene hans, men heller at den første opplevelsen er et eksempel på hvordan det hjalp han til å bedre forstå situasjonen han var i.

– Det kan hjalp meg til å forstå mine egne handlingsmønstre og hvordan jeg relaterte til ting som pågikk i livet mitt, sier han og legger til:

– I tillegg brakte det frem masse latter, eufori og en følelse av at det er en slags komisk absurditet over livet, ler «Anders».

​– Psykedelika er utbredt

Anna Høifødt har skrevet masteroppgave som utfordrer stereotypiene til psykedelika i det norske samfunnet. Oppgaven belyser at bruken ikke er begrenset til en viss type mennesker i samfunnet, men at brukerne er mange og forskjellige.