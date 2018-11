Tidligere denne uken la May frem et utkast om avtalen mellom EU og Storbritannia som skal sikre løsrivelse for britene.

Det resulterte at flere av hennes ministere trakk seg i protest. Nå risikerer hun også mistillitsforslag av sine egne partifeller.

Theresa May står hardt på sitt og mener Brexit-løsningen som er forhandlet fram er den beste løsningen for landet, til sterk protest fra både de som ønsker en «hard Brexit», og de som ønsker å forbli i EU.

Innpiskerne i Parlamentet har bedt parlamentsmedlemmene rydde timeplanen, melder Sky News.

Antallet som ønsker mistillit, øker i antall. Fredag ettermiddag melder Sky News at det har kommet inn minst 20 mistillitsbrev fra Mays partifeller.

Trenger 48 brev

Mistillitsbrevene leveres til den såkalte 1922-komiteen. Dersom 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48, leverer inn et brev der de erklærer mistillit mot May, utløses en mistillitsavstemning.

Blir det mistillitsavstemning, vil det være vinn eller forsvinn for May. Taper hun avstemningen blant parlamentsmedlemmene må hun gå, og kan ikke stille i en ny valgomgang. Vinner hun er det et år til noen kan utfordre henne igjen.

Samtidig som det kommer inn flere personer som vil støtte et mistillitsforslag, er det mange som uttrykker sin støtte til May. Blant annet utenrikshandelsminister Liam Fox.

– Jeg har full tillit til statsministeren, sier han ifølge Sky News.

Ministre trakk seg

Torsdag trakk brexit-minister Dominic Raab seg fra stillingen fordi han ikke kunne stå inne for det forhandlingsresultatet som ble lagt fram.

Det samme gjorde statssekretær ved landets Nord-Irland-kontor, Shailesh Vara, arbeids- og pensjonsminister Esther McVey og flere andre medlemmer av Theresa Mays regjering.

Fredag ble det klart at Stephen Barclay, tidligere statssekretær i Storbritannias helsedepartement, erstatter Dominic Raab som brexitminister.

Barclay blir dermed den tredje britiske brexitministeren på under et år.

Tre utfall

Slik situasjonen er nå kan det se ut som det blir vanskelig for May å få gjennom Brexit-avtalen hun har forhandlet fram. De tre mulige scenarioene er:

«No deal», som innebærer at Storbritannia forlater EU uten en avtale.

«No Brexit»: Storbritannia forlater ikke EU med en gang, og det blir ny folkeavstemning.

«Deal»: Den tredje muligheten er at Mays forslag går gjennom voteringen i desember, og May forsetter som en styrket statsminister.​

Oppslutningen om Brexit blant britene har falt kraftig siden folkeavstemningen i 2016. Da stemte 52 prosent for å forlate EU.

Seks måneder før Storbritannia går ut av EU sier bare 35 prosent av britene at de ville stemt for Brexit. 12 prosent sier de er usikre, mens 53 prosent sier at de ville ha stemt på å bli værende i EU.

(TV 2 / NTB )