Summen er auksjonsrekord for en levende kunstner, ifølge Financial Times. Bildet ble solgt etter en budrunde på ti minutter i auksjonshuset Christie`s sine lokaler i Rockefeller Center i New York.

Budene startet på 18 millioner dollar, og hadde innen 40 sekunder steget til 40 millioner dollar.

Ble opprinnelig solgt for 18 000 dollar

Til CNN fortalte Hockney tidligere i år om da bildet for første gang ble solgt i 1972, den gang for en pris på 18 000 dollar. Prisen skulle vise seg å være alt for lav.

Hockney fortalte CNN at maleriet ble inspirert av en tilfeldig sammenstilling av to bilder som lå på gulvet i studioet hans. Et var av kunstneren Peter Schlesinger, og et var av en svømmer.

– De lå der bare, og jeg satt dem sammen, har Hockney sagt om bildet.

Hockneys maleri er nå solgt for over 5000 ganger den originale prisen. Selgeren er ikke navngitt, men det spekuleres i om det er den britiske businessmannen Joe Lewis, som blant annet er på eiersiden i fotballklubben Tottenham Hotspur.