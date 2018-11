Ingen norske statsborgere har blitt henrettet siden landssviket etter andre verdenskrig. Nå kan Shahid Azeem fra Oslo bli den første.

Han er dømt til døden for voldtekt og drap på en sju år gammel jente i Islamabad i Pakistan. Etter å ha sittet 11 år på dødscelle, kommer saken hans nå opp for høyesterett.

– Dette er den første gangen en nordmann er i reell fare for å bli henrettet, eller i dette tilfellet hengt, sier mannens forsvarer Magne Furuholmen til TV 2.

Utsatt for tortur

Nordmannen tilsto voldtekt og drap på en sju år gammel jente overfor politiet, men ifølge Furuholmen er ikke tilståelsen gyldig.

– Han ble utsatt for tortur, slag og spark, og han ble delvis villedet til å undertegne dokumenter han ikke skjønte innholdet i. Da han forsto hva han hadde signert, ble tilståelsen trukket tilbake, sier advokaten.

Furuholmen påpeker at hans klient i begge rettsinstanser vært tydelig på at han ikke har gjort det han er anklaget for.

– Alvorlig

Utenriksdepartementet forteller til TV 2 at de følger like nøye med på denne saken som da Tjostolv Moland og Joshua French ble dømt til døden i Kongo i 2009.

– Kongo-saken ble behandlet på samme måte som denne før dommen var rettskraftig, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i UD til TV 2.

– Hvis en nordmann risikerer dødsstraff, er det noe vi tar på det dypeste alvor, et alvor vi tar med oss videre i vår behandling av saken, sier hun.

Pakistan har henrettet mer enn 400 mennesker i løpet av bare de siste fire årene.

