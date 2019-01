Den tidligere skiskytteren Emil Hegle Svendsen og Radio 1-programlederen Samantha Skogrand har blitt foreldre for første gang.

Nyheten delte paret på Instagram, og der skriver de at barnet ble født 28. januar.

– Den største dagen i vårt liv. Som vi har lengtet etter deg, skriver Skogrand til et bilde av Svendsen og den nyfødte.

​ Fulgt svangerskapet

Sammen med Jamina Iversen har Skogrand laget podcasten «BabyBoom».

Der har lytterne fulgt svangerskapet tett, og radioprofilen har delt intime detaljer.

– Jeg skammer meg over dette, men jeg er redd for strekkmerker. Jeg har ikke lyst på strekkmerker på magen, selv om jeg har strekkmerker andre steder som jeg ikke bryr meg om, sa Skogrand i podcasten.

– Jeg har ikke snakket så mye om dette før nå i det siste, men de mødrene jeg kjenner sier at det er normalt. De sier også at man slutter å bry seg etter man har født. Da blir man bare så stolt over kroppen sin og det den har fått til, sa hun i podcasten kort tid før fødselen.

Forlovet

Paret ble forlovet julen 2016. Bryllupet skulle etter planen arrangeres sommeren 2017, men det ble utsatt slik at Hegle Svendsen kunne konsentrere seg fullt og helt om Vinter-OL i Pyeongchang.

Hegle Svendsen la opp som skiskytter etter årets sesong. Da han annonserte at han la opp, trakk Svendsen særlig frem forloveden.

– Hun har fått oppleve baksiden med toppidretten og vært veldig, veldig støttende gjennom det. Det har vært utrolig bra. Jeg har vært langt nede, men hun har tatt meg opp igjen, vist meg at jeg fortsatt kan og gitt meg troen på det. Hun har vært fantastisk, sa Hegle Svendsen til TV 2 i vinter.