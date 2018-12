Termindato var egentlig på selveste julaften, 24. desember, men barnet kom altså litt tidligere.

Paret bekreftet babynyheten overfor VG fredag ettermiddag.

– Ja, vi fikk et lita jente i går, sier Solli til avisen.

Flere barn

I 2014 fikk paret sitt første barn, datteren Frøya (4).

Da nyheten om Frøyas kommende lillesøster ble offentliggjort, fortalte svømmeren til Se og Hør at han lenge hadde ønsket seg flere barn.

– Det er veldig hyggelig, Jeg har alltid hatt et ønske om flere barn, men jeg har ventet på at Anja skulle bli «klar». Det kom litt fortere enn vi hadde forventet, men vi er kjempeglade begge to.

Fridde i gjørma

Paret har vært sammen siden mars 2013, og fire år senere fikk Johansen det store spørsmålet.

Den tidligere Farmen kjendis-deltakeren fortalte til God kveld Norge at frieriet fant sted på en grå dag i Bergen.

– Jeg fant frem ringen i øsende regnvær på lille julaften i Bergen. Jeg gikk ned på kne i gjørma og gjorde det ordentlig.