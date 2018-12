Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny!

Vurderer kjøp av ny bil, og har fått tilbud på en demo-brukt Peugeot 3008 GT HDI. Bilen leveres med ny HDI diesel, miljømotor. Mange snakker så negativt omkring bruk av dieselmotor, men dette er en miljømotor med lave NOX utslipp etc. Jeg er meget usikker på kjøp av dieselbil, men vil så gjerne høre hva du mener omkring dette.

Takker så mye for en snarlig tilbakemelding. Mvh. Bjørn.

Benny svarer:

Heisann!

Først av alt må jeg få si at det er en veldig fin bil du ser på der. Jeg ble veldig positivt overrasket da jeg kjørte 3008 for en stund siden. Den bilen er en litt for godt bevart hemmelighet, og har definitivt mye for seg.

Men den mangler én ting som norske kjøpere verdsetter svært, svært høyt. Nemlig ledning...

Men det er nå en gang slik at det ikke er forbudt å kjøpe bil uten ledning. Ikke behøver det å være dumt heller. Jeg fikk egentlig bare lyst til å ramse opp noen av fordelene ved dieselbil her. For denne tematikken er det mange som etterspør i denne spalten.

1. En nyere dieselbil med Euro6 teknologi er absolutt ingen miljøversting. CO2-utslippet er lavere enn på de fleste bensinbiler. Og NOx-utslippet er også betydelig redusert på bilene med denne teknologien, særlig i kombinasjon med AdBlue. Men noe høyere enn på bensinbiler. Altså litt bedre på CO2 – litt verre på NOx. Førstnevnte forurenser globalt, sistnevnte lokalt. Totalt sett mener jeg at de så å si er likeverdige.

2. En dieselbil har oftest en god del lavere forbruk enn en bensinbil.

3. Diesel er billigere enn bensin. Forskjellen er ofte rundt én krone per liter. Kjører man mye, vil dette definitivt utgjøre en forskjell i driftsbudsjettet.

4. En dieselmotor byr ofte på mye mer moment enn en bensinmotor og den oppleves som sterk og seig. Mange, meg selv inklusive, verdsetter dette.

5. Jeg mener at man i mange tilfeller (kommer så klart an på bruk og kjøremønster) kjører billigere med en dieselbil, enn mange av dagens ladbare hybrider, som ofte har kort rekkevidde og store, tørste bensinmotorer som supplement til elmotoren.

Les også: – Vi sliter med å skaffe nok dieselbiler

Noen ulemper også

Men vi må vel også i rettferdighetens navn også nevne ulempene. Flere og flere produsenter kutter ut dieselmotorene og satser på elektrifisering. Det gjør annenhånds-verdien noe usikker på sikt.

Dieselbilene kan bli dyrere i bruk i bommer etc. Så har man dette med kjøreforbud i byer. Neppe noen stor sak, men flere og flere byer i Europa innfører dieselforbud. Primært for bilene med eldre teknologi.

Dieselmotorer er også kostbare å utvikle og å produsere.

Men også noen av disse ulempene kan snus positivt. Man kan nå nemlig gjøre gode kjøp på en del dieselbiler. Nettopp fordi enkelte opplever de som ukurante.

Men liker du 3008-en du har sett på, skal ikke jeg på noen måte være den som stikker kjepper i hjulene her. Som nevnt – bilen er fin og dieselmotorer har altså sine fordeler fortsatt.

Lykke til med bilkjøp!

