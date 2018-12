19. oktober ble den andre sesongen av true crime-serien Making a Murderer tilgjengelig på Netflix.

I oppfølgeren følger vi rettsprosessen i etterkant av Steven Avery og Brendan Dasseys drapsdommer, og blir bedre kjent med Averys nye advokat, Kathleen Zellner.

Drept

I 2005 ble levninger av den 25 år gamle journalisten Teresa Halbach funnet på Steven Averys eiendom.

Averys nevø, den gang 16 år gamle Brendan Dassey, ble raskt innkalt til avhør av politiet – og det tok ikke lang tid før politiet fikk en tilståelse fra den unge gutten.

Han forklarte at han voldtok og drepte Halbach sammen med sin onkel Steven. 17 år gammel ble han dømt til livstid i fengsel for drapet på 25-åringen.

Skal ha en svært lav IQ

Brendan blir i den første sesongen beskrevet som en gutt med begrensede mentale ressurser.

Han skal ha en svært lav IQ, og leseferdigheter som tilsvarer en 4. klassing.

Under hele rettsaken hevdet Brendan at politiet manipulerte fram tilståelsen han ga, og at det han fortalte i avhørene stammet fra boken «Kiss the Girls», skrevet av James Patterson.

– Fremtvunget tilståelse

I 2016 var TV 2 i kontakt med Brendan Dasseys halvbror, Brad Dassey (34) fra Fox Valley i Wisconsin. De har samme far, Pete Dassey, som man også får se i dokumentarserien.

Den gang var Dassey hellig overbevist om at broren sitter fengslet for et drap han ikke har begått.

Når TV 2 igjen tar kontakt to år senere, er han fortsatt like sikker i sin sak.

– Uten reelle bevis annet enn en falsk, fremtvunget tilståelse, kommer han ut igjen – uten tvil, sier Dassey til TV 2.

Selv har 34-åringens liv blitt påvirket av broren og Averys livstidsdom.

– Folk som tror at Brendan og Steven er skyldinge er ofte veldig utrivelige mot meg. Det har til og med hendt at jeg har blitt beskyldt for å ha drept Teresa (Halbach, journ.anm). Det er sykt!

Har sluttet å svare på brev

Dassey har besøkt broren flere ganger i fengsel, og har skrevet mange brev. Men de siste gangene har det ikke kommet et svar i retur.

– Barna mine, kjæresten min og jeg skriver ofte brev. De siste seks gangene har han ikke skrevet tilbake. Jeg er sikker på at han blir overøst med brev daglig, for han har heller ikke svart faren vår på en god stund. Men så lenge brevene er et lyspunkt i hverdagen hans, og får han til å smile, er det det eneste som betyr noe, sier Dassey, og legger til:

– Jeg vet at han har rukket å lese Bibelen hele fem ganger fra perm til perm.

Han forteller at deres felles far for tiden er syk, og at det går opp og ned med Brendans mor, Barb Tadych.

​– Er du optimistisk?

– Absolutt. Vanligvis stemmer jeg aldri ved valg, men denne gangen stemte jeg kun for å ikke gi en stemme til Brad Schimel. Han er en av dem som holder Brendan fanget der han er. Takk Gud at han ikke vant i år. Det åpner opp flere muligheter for Brendan og Steven, avslutter Dassey.