Mercedes CLS 55 AMG anno 2006 var ingen hvilken som helst familiebil. CLS var spesiell bil på flere måter, men mest fordi den for alvor satte firedørscoupeer på kartet. Den startet en trend som både Audi og BMW etterhvert kastet seg på. Senere har også en rekke andre merker fulgt opp.

Men originalen er på mange måter CLS, selv om det også fantes andre familiebiler med fallende taklinje, før den tid.

CLS opplevde riktignok en blandet mottakelse når det gjaldt designet. Særlig hekken var det mange som ikke helt fikk til å stemme. Men salgssuksessen var det ingen som kunne argumentere imot.

Og skulle du flotte deg skikkelig, valgte du toppmodellen: 55 AMG.

Mye utstyr

I Norge måtte man i sin tid punge ut nærmere 2 millioner kroner for en velutstyrt CLS 55 AMG. Nå koster de mye, mye mindre.

Ett eksempel: En bil som nå ligger ute til salgs. 398.000 kroner er prisantydningen, og det er ferdig registrert. Ikke har bilen rullet spesielt langt, heller. 101.000 kilometer må vi kunne kalle beskjedent for en 13 år gammel bil.

Første eier var også nøye med å sikre seg en god porsjon utstyr. Her har du alt fra aktive, elektriske sportsseter med minne, Designo taktrekk i alcantara, den største navigasjonen, elektriske gardiner i vinduene, bixenon-lys, påkostet stereoanlegg, nøkkelfri adgang og takluke, for å nevne noe.

Første generasjon av Mercedes CLS ble en stor salgssuksess.

Motor med fraspark

I bilverden er ofte motoren det store trekkplasteret – i alle fall når vi snakker om en AMG-modell, slik som dette.

55 AMG betyr riktignok at du må ta til takke med den "lille" CLS-AMG-en. I 2007 kom nemlig 63 AMG, som er enda hvassere med sine 514 hk. Men for all del, den kompressormatede V8-eren i bilen vi omtaler her har tross alt 476 hk. Den er ingen festbrems, den heller.

Rask

55 AMG er god for 0-100 km/t på imponerende 4,7 sekunder. Hvis du finner en plass der bakhjulene får feste, vel og merke. Typisk norsk vinter, med snø, slaps og/eller is, er ikke egnet sted for å teste akselerasjonen. Til gjengjeld kan du jo ha det ganske moro, med en bakhjulsdrevet bil på glatt underlag...

Toppfarten er begrenset til 250 km/t, men Mercedes er blant merkene som har det mest avslappede forholdet til disse fartssperrene. Så bli ikke overrasket om du plutselig ligger med nåla på 260-70 km/t på motorveiene i Tyskland.

Du bør imidlertid merke deg at det bare er fire seter i denne utgaven av CLS. For noen er det en deal breaker.

Bakhjulsdrift og 476 hk er ikke nødvendigvis en perfekt kombinasjon på norske vinterveier. Derfor er det vanligvis lettere å selge slike biler på vårparten – derav "vinterprisen" på knappe 400.000 kroner.

Du merker at det er gått noen år siden dette var moderne. Dette interiøret er langt unna det du får i en ny Mercedes.

Stordalen på døra

Som alltid når slike godt brukte tyske verstingmodeller selges, er det grunn til å være over middels skeptisk. En grundig teknisk gjennomgang er obligatorisk.

Vi anbefaler også gjerne merkeverksted på oppfølging av såpass spesielle biler. I alle fall med jevne mellomrom. Og det blir fort kostbart.

Verditapet er nok i stor grad tatt her. Ta vare på denne bilen, som har kjent historikk, og du bør ikke tape veldig mye penger de kommende årene.

