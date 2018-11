Abeer (45) var uten døtrene i to år: – Nå kan jeg klare alt

– Jeg fikk ikke jobb og barna fikk ikke skole. De hadde ikke noe liv. Ingenting, sier Abeer.

Til slutt så Abeer bare en utvei: Å flykte til Europa. Men hun turte ikke å ta med barna på den livsfarlige flukten over havet. I stedet kom Abeers mor over fra Syria for å passe barna, mens Abeer flyktet videre alene. Hun var sikker på at det kun ville bli for en kort periode.

– Det var en umulig avgjørelse å dra fra barna, men jeg hadde ikke noe valg. Jeg måtte tenke på fremtiden til barna, og skaffe dem et liv, forteller Abeer, og legger til at hun trodde hun raskt ville klare å få barna etter.

Der tok hun feil.

Abeer sier at Hellas ikke ville ta imot asylsøknaden hennes fordi asylapparatet der var brutt sammen i den massive flyktningstrømmen. Hun forteller at hun forsøkte to ganger, men ble avvist. Deretter stengte grensene nordover i Europa, noe som forlenget flukten videre betraktelig.

Det skulle ta seks måneder før hun endte hun i Norge. Her fikk hun raskt opphold, og fikk nytt håp om snarlig gjenforening med døtrene. Men nok en gang ble hun skuffet.

– Søknadsprosessen for familiegjenforening er utrolig komplisert. Uten hjelp fra norske venner ville jeg aldri ha klart det. Og selv om vi gjorde alt riktig, tok det svært lang tid, forteller Abeer.

Uten mamma i 21 måneder

Abeer ble også nektet visum til Tyrkia fordi hun er syrisk statsborger, dermed fikk hun ikke engang besøkt jentene. Da TV 2 møtte henne for første gang i september 2017, fortalte hun om den uutholdelig ventingen.

I Istanbul ventet døtrene. Uten skole, knapt uten at de turte å gå ut.

– Jeg føler meg veldig utrygg, sa Maya, da TV 2 besøkte jentene i Istanbul for ett år siden.

– Vi savner mamma mye. Det er så lenge siden vi har sett henne, sa tvillingene.

– Hun var alltid så god med oss, vi er glade i henne.

Familien var adskilt i 21 måneder. Det nærmeste de kom hverandre var videosamtaler på telefonen.

Til slutt kom vedtaket om gjenforening, og for ett år siden kunne jentene endelig reise hjem til moren i Norge. Den dag i dag blir alle fem blanke i øynene når de tenker på gjenforeningen på Oslo lufthavn.

Noe av det første tvillingene spurte moren om da de møttes, var om de skulle hjem og lære seg norsk.

– Ja, svarte moren mens gledestårene trillet.

Vanskelig start i Norge uten familien

En oppholdstillatelse er ikke alltid nok for å kunne starte et nytt liv i Norge. For en mor eller far som ikke vet om barna er trygge, er det vanskelig å fokusere på norskkurs og bli en del av det norske samfunnet.

Advokat Georg Schjerven Hansen kjenner godt til denne utfordringen. Han har tidligere hjulpet familier med å bli gjenforent da han jobbet for SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) og nå i advokatfirmaet Roli.

– Det er ikke vanskelig å forstå at det går utover evnen til å lære norsk hvis du eksempelvis har små barn eller en kone i en overfylt flyktningleir, påpeker Schjerven Hansen.

UDI er enig.

– Det er ingen tvil om at familiegjenforening er viktig for videre integreringssaker, sier assisterende avdelingsleder i UDI, Torun Mølstad.

Allikevel har behandlingen av disse sakene gått tregt det siste året. Da TV 2 for ett år siden fortalte om UDI sitt arbeid med å gjenforene syriske familier, ventet 942 syrere på å få et svar fra norske myndigheter. UDI lovet da at de skulle ta grep for å få ned køene, men i dag står fortsatt 745 syrere i kø for å få sin søknad behandlet.

– Jeg mener det er rart, sier advokat Schjerven Hansen.

– Når det har kommet så mange færre asylsøkere til Norge, hvorfor har ikke UDI frigjort saksbehandlere til å få slutt på køene?

UDI legger seg flat

UDI innrømmer at familiegjenforeningssaker ikke har blitt prioritert det siste året slik de lovet. De forklarer det med nedbemanningen de har gått gjennom siden i fjor høst, som har gjort det nødvendig å flytte saksbehandlere fra familiegjenforeningssaker, til andre mer prekære saker.

– Vi ser at vi i 2018 har måttet prioritere andre saker fremfor familiegjenforeningssaker og har dessverre sett at saksbehandlingstiden har økt noe, sier Mølstad.

UDI har i 2018 kuttet staben med 200 årsverk. Kuttene skjedde etter at de høsten 2015 økte staben fra 1.000 til drøyt 1.300 ansatte på det meste. Siden i fjor høst har de bygget ned igjen og er nå nede i knapt 1.000 ansatte, noe under nivået før flyktningstrømmen i 2015.

Men UDI lover bedring i familiesaker i året som kommer.

– Det er en høyt prioritert oppgave å få ned ventetiden for familiesaker fra og med nyttår, sier Mølstad.

– Vi setter flere saksbehandlere på familiesaker i 2019 og forventer å få ned køene betydelig.

– Snakk norsk, mamma!

Tilbake på Jar i Bærum. Ett år etter at de kom til Norge, spør TV 2 om det har vært vanskelig å lære norsk.

– Nei, ikke i det hele tatt, svarer jentene i kor.

– Hva er det som er best med Norge da?

– At vi kan gå på skolen og vi har mange venner. I Tyrkia kunne jeg ikke snakke tyrkisk og leke med venner eller gå ut og sånt. Og så var det ikke skoler. Det er ikke bra, sier Lamar.

- Jeg elsker vafler med brunost, sier Maya (18), og disker gjerne opp for småsøstrene Lamar og Lorin (8).

Maya (18) sitter på laptopen og tegner på et av kunstverkene sine. Hennes drøm er å bli IT-ingeniør.

– Da jeg kom til Norge var det vanskelig for meg. Alt var nytt. Men det gikk bedre etterhvert, og nå føler jeg meg norsk – norsk fra hjertet, sier hun, og peker opp på et norsk flagg som henger over pulten.

– Noen gav det til meg da jeg kom til Norge. Det flagget skal jeg beholde for alltid.

Ute i stuen hører vi Lorin kjefte på moren igjen.

– Snakk norsk!

Abeer svarer fortvilet at det er vanskelig å forklare hvordan man skal strikke et skjerf på norsk, men Lorin gir seg ikke.

– Norsk, norsk!

– Joda, svarer Abeer, og leter febrilsk etter norske gloser om strikking.

– Barna kjefter på meg rett som det er. Noen ganger sier de at de ikke kan snakke med meg fordi jeg er så dårlig i norsk, sier Abeer med et megetsigende blikk.

Hun forklarer at det var umulig for henne å konsentrere seg om norsk-opplæringen mens barna var adskilte fra henne.

– Men da barna kom til Norge, lettet alt for meg. Nå har jeg tatt igjen det tapte. Nå kan jeg klare alt!, sier Abeer optimistisk.

En prøvende fot inn i arbeidslivet

Hennes største ønske nå er å få seg en jobb. Hun har fått praksisplass hos Kirkens bymisjon som en del av introduksjonsprogrammet, og TV 2 får følge henne på hennes første dag.

– God morgen, sier hun til beboerne, mens hun rusler gjennom felleslokalene til Kampen omsorg + Kirkens bymisjon.

Hun får opplæring av virksomhetsleder Sol Gangsaas.

Abeer har fått praksis hos Kirkens bymisjon. - Jeg er evig takknemlig for å være her, dette er utrolig lærerikt, sier hun.

– Her er et skjerf til deg, strikket av ansatte og beboere for et varmere samfunn, sier Sol, og henger det oransje skjerfet rundt Abeer.

Abeer understreker hvor viktig det er å ha en praksisplass, en første prøvende fot inn i det norske arbeidslivet.

– Her må jeg bruke hjernen ett hundre prosent, og vi snakker norsk hele tiden. Det er veldig lærerikt, sier hun, mens hun kutter stilkene av en bukett med roser.

Hun snur seg mot Sol og spør hva de spisse greiene på rosene heter på norsk.

– Torn, torner, forklarer Sol.

– Ah, da er det mange torner her, ler Abeer.

Den tidligere økonomen understreker at hun vil ta hvilken som helst jobb i fremtiden.

– Jeg gjør hva som helst, jeg ønsker kun å øke inntekten litt, sier hun, og legger til at Norge er et veldig dyrt land.

Mens Lamar sikter litt høyere. Hun har fått med seg at Norge er en stornasjon i håndball, idretten hun selv har valgt:

– Jeg har lyst å bli håndballmester når jeg blir stor, smiler Lamar.