Onsdag 7. november ble 98-åringen banket opp i sitt eget hjem i London.

– En Panasonic TV på 26 tommer ble stjålet fra huset, samt en del andre gjenstander, sa politiet til Telegraph.

TV-en skal ikke ha vært verdt mer enn en hundrelapp, ifølge The Sun.

Pengegave

Peter Gouldstone er en britisk krigsveteran som kjempet i andre verdenskrig.

Historien om de nådeløse innbruddstyvene har blitt spredt på internett verden rundt, og det tok ikke lang tid før organisasjonen Crimestoppers utlovet en dusør til den som kan finne tyvene.

– Dette er et kvalmende og forferdelig angrep på en eldre og sårbar person. Jeg håper at min pengegave på 10.000 pund kan lede til at de ansvarlige blir arrestert, skriver Crimestoppers sjef, Lord Ashcrof.

Den britiske avisen The Suns donerer også 10.000 pund til hvem som helst som ønsker å løse kriminalgåten. Dette betyr at den rettferdighetssøkende personen som eventuelt knekker mysteriet for politiet, kan sitte igjen med rundt 220.000 kroner.

Kronerulling

Det er også startet en kronerulling som skal bidra til at 98-åringen kan få et fint liv om han overlever.

Gouldstone ligger fortsatt på sykehuset og kjemper for livet. Det er den samme avisen, The Sun, som har startet kronerullingen. De skriver følgende:

– Peter har fortsatt ikke kommet til bevissthet etter å ha fått flere hjerneblødninger, et blått øye og flere blåmerker fra da han ble dratt fra sengen og slått av tyvene.

Hundrevis av mennesker har i løpet av få dager bidratt med penger, og Gouldstone ønskes god bedring fra personer rundt om i Europa og Amerika.

I skrivende stund kronerullingen bidratt til over 320.000 kroner.