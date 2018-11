Storbritannias største familie har blitt enda større. Sue (43) og Noel Radford (46) har nå like mange barn som det er sorte prikker på en terning.

​Etter en tolv minutter lang fødsel, kom vesle Bonnie Raye til verden, som parets 21. barn.

Til tross for at flokken allerede er stor, var alle søsknene til Bonnie glade for familiens nye tilskudd, skriver Metro.

– De kjempet alle om å få den første kosen, sier mamma Sue og fortsetter:

– Det er et så fint øyeblikk når du tar med en nyfødt hjem og alle de andre står på rekke og rad, klare for å holde henne.

Og er det én som bør kjenne akkurat den følelsen godt, er det Sue, som tross alt har opplevd det 20 ganger.​

Møttes som barn

Familien bor i Morecambe i Lancashire i England. Den lille klanens to overhoder møttes da Sue var syv år gammel. Sitt første barn, Chris, fikk de da Sue var 14 år.

​Nyfødte Bonnie Raye er dermed tre tiår yngre enn Chris, som nå er 29 år.

Nummer to, Sophie, fikk paret kort tid etter at de giftet seg. Da var Sue 17 år gammel.

Totalt har 43-åringen gått gravid i over 800 uker, og nå er ekteparet fullstendig klare på at de ikke vil ha flere barn.

– Alle jordmødrene på sykehuset spurte om de ville se oss igjen neste år og vi svarte begge to: «Definitivt ikke,» sier Sue.

Steriliserte seg

Samtidig skal det sies at de også tidligere har bestemt seg for å stanse sin tilsynelatende evigvarende familieforøkelse, uten at det har hatt nevneverdig effekt.​

Etter at paret ble foreldre til sitt niende barn, James, gikk Noel nemlig gjennom en vasektomi, eller sterilisering, men denne fikk han senere reversert.​

Nå mener de allikevel at de er helt sikre på at det ikke vil komme flere barn.

– Noen bestemmer seg for å stoppe etter to eller tre barn. Vi bestemte oss etter 21, sier pappa Noel.

I tillegg til å ha mange barn, har paret også tre barnebarn. Alle de tre er barna til Sue og Noels andrefødte, Sophie, som i dag er 24 år.