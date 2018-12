For de fleste av oss begynte bilinteressen allerede i barndommen. Med ulike lekebiler på linoleumsgulvet på barnerommet, eller ute i sandkassa. Lekebilene var kjærkomne jul- og bursdagsgaver.

Senere ble man større og fikk kanskje ukepenger. Valgets kval var da ofte om man skulle spare pengene til en ny lekebil, hvilket ofte tok noen uker, eller om man skulle unne seg Barne TV-godt på lørdagskvelden. Det var sjelden råd til begge deler... Ofte ble det lekebil.

Vi snakker om de små klassikerne fra Matchbox, Dinky toys eller fra danske Tekno toys, for å nevne noen.

På tide å få dem ned fra loftet

I likhet med i virkelighetens verden levde også disse bilene gjerne et hardt liv under små, men hardhendte barnehender.

Etter en tid ble resultatene deretter. Hjul falt av, lakken skallet av, ruter kunne sprekke og dører falle av. Eller de ble rett og slett tråkket på av en tung, men nærsynt bestefar. Ikke så rent sjelden endte disse småbilene livet i søppelbøtta under oppvaskkummen.

Bilverksted i små-skala på kjøkkenbordet.

Men om du var forutseende nok til å ta vare på dem, er det kanskje på tide å hente ned esken med gamle lekebiler fra loftet nå.

Dette er nemlig perfekte restaureringsobjekter for deg med liten plass. Det er jo engang slik at ikke alle har tilgang til stor garasje og verksted. Noen bor i rekkehus med carport, andre i blokkleilighet med kun en trang parkeringsplass i kjelleren, eller rett og slett gateparkering.

Slik har den vært - og slik skal den bli.

Billig bil-hobby

Ikke la dette hindre deg i å restaurere en ekte klassiker. For om du har, eller kjøper deg, en gammel lekebil, kan du restaurere denne på minimalt med plass og uten mye og kostbart verktøy også. Du trenger ikke mer enn du får plass til i en matboks, så dette er faktisk en billig bil-hobby. Her behøver du heller ikke inngående elektrokunnskaper, kunne forbrenningsteori, eller å sveise.

I tillegg til at det er morsomt og at prosjektene har rask framdrift, kan dette også være en innbringende hobby. Ja, vi tuller ikke!

For om nostalgien med å sette i stand igjen barndommens leker ikke er nok, kan disse små lekebilene fra barndommen faktisk være verdt en liten formue. Vi snakker om flerfoldige titusenvis av kroner!

Dette trenger du: • Godt lys • Pinsett • Sett med små filer • Sett med små skrutrekkere • Egnet lim • Litt pussepapir i forskjellig gradering • Små pensler til lakkering av detaljer • Fat eller serveringsbrett • Småposer til deler • Evt. mini-skrustikke • Evt. Lupe

Ett eget univers

Også i dette som du kanskje oppfatter som litt sær, rar og smal del av bilhobbyen åpner det seg fort et lite univers om man begynner å sette seg inn i det. Det finnes tykke bøker om emnet, det finnes kataloger, prisguider og ikke minst aktive nettforum som både kan motivere og hjelpe deg på veien.

Som alltid er Volvo populært. Særlig den danske leketøysprodusenten Tekno toys hadde mange Volvo-modeller i sitt sortiment. Det er også denne produsenten som i sin tid laget Volvo P1800-en på disse bildene. Som altså har sett bedre dager, men er på vei til å få tilbake fordums glans.

Det er smått. Her er det prøvemontering av ny frontlykt.

Deler finnes faktisk å få kjøpt. Enten du trenger lykter, en liten buss-skrue, hjul, interiør, vinduer eller et bagasjelokk, for den saks skyld.

Så det er bare å rydde en liten flik av kjøkkenbordet og sette i gang. Hele verkstedet får plass på et serveringsbrett, slik at det er lett å flytte unna når arbeidsøkten i verkstedet er over og kveldsmaten skal på bordet.

