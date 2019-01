Kjæresteparet Anniken Thue og Kristoffer Kaayne Kaalsaas elsker å utfordre seg selv, og på det de kaller «Norges minste Youtube-kanal» har de flere ganger smakt på veldig sterk mat for å se hva som skjer med kroppen.

– Man kjenner at man lever, og får adrenalinrush. Det er en veldig behagelig følelse, sier Kaalsaas.

– Vi pleier å spise is etterpå, det er det jeg gleder meg til, sier kjæresten til Matkontrollen.

Kroppen blir lurt

Det er en grunn til at kroppen reagerer som den gjør når man spiser sterk mat. Ifølge medisinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk Steinar Madsen blir kroppen lurt av chili, slik at den setter i gang tiltak.

Det er stoffet capsaicin som gjør at kroppen reagerer som den gjør på chili. Foto: Heidi Hegvik/Matkontrollen.

– Det finnes et stoff i chilien som heter capsaicin. Dette stoffet påvirker nerver som har både med smerte- og temperaturfølelse å gjøre. Når capsaicinet treffer nerveendene begynner kroppen å lure: har jeg det vondt, eller har jeg blitt veldig varm? Hjernen blir forvirret til å tro at den har mye høyere kroppstemperatur enn den har. Derfor setter den i gang svette for å få ned temperaturen. Men det er altså bare kroppen som er narret, sier Madsen til Matkontrollen.

Enkelte tåler sterk mat veldig godt, og kan knaske i seg chili. Andre får brennhet munn av bare en bit med pepperoni. Man kan også øve seg til å tåle sterk mat bedre. Sånn er det bare, ifølge fagdirektøren.

– Sånn er biologien. Vi er heldigvis ikke helt like, sier Madsen.

Du må smake

Morten Sjøvik er matfaglig rådgiver ved Kulinarisk Akademi i Oslo. Han anbefaler å smake på chilien før du putter den i maten.

Smak på chilien før du bruker den, er Morten Sjøviks råd. Foto: Heidi Hegvik/Matkontrollen.

– Av og til smaker chili bare som paprika, mens andre ganger er den sinnsykt sterk. Derfor bør du skjære av en liten bit og smake. Da kjenner du fort hvor sterkt det er. Skjær helst litt inn på chilien, for tuppen smaker minst sterkt. Det er bare å prøve seg fram. Chili skal brukes med måte så det smaker godt, og ikke for å tøffe seg, sier Sjøvik til Matkontrollen.

Dette gjør du når maten blir for sterk

Har du vært uheldig og hatt for mye chili i gryta finnes det råd.

Matfaglig rådgiver ved Kulinarisk Akademi Morten Sjøvik anbefaler å smake på chilien før du putter den i maten. Foto: Heidi Hegvik/Matkontrollen.

– Da må du begynne å spe ut, og tilsette mer av det som ikke er sterkt. Du kan også servere rømme eller yoghurt ved siden av maten. Men som regel må du øke volumet for å forminske styrken. Fett hjelper, fordi det tar mye av styrken. Hvis du lager en curry kan du for eksempel tilsette mer kokosmelk, sier Sjøvik.

Når du lager sterk mat kan det være lurt å ta det litt rolig i starten, for chili slipper styrke litt og litt, ifølge Sjøvik.

– Det kan være at maten smaker greit, og så blir den kruttsterk etter 20 minutter. Så start i det små, og bygg det heller litt opp. Det er litt kjipt hvis det blir for sterkt, sier Sjøvik til Matkontrollen.

