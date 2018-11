Den nederlandske mannen ble varetektsfengslet i to uker etter å ha blitt stoppet i en rutinemessig stikkprøve på Oslo lufthavn den 25. mai i år.

Han skulle i utgangspunktet være med som co-pilot på en avgang fra Oslo til Amsterdam en fredag formiddag.

Fordi mannskapets tjeneste begynner allerede under forberedelsene til flyvning, er mannen tiltalt for «å ha gjort eller forsøkt å gjøre tjeneste om bord i luftfartøy» i beruset tilstand. Promillegrensen for luftfartøy er den samme som for sjåfører, altså 0,2.

Flere store flyselskaper, inkludert KLM, har et reglement som forbyr deres piloter å drikke alkohol de siste ti timene før en flyvning.

Da mannen ble pågrepet og senere varetektsfengslet i mai, nektet han straffskyld etter siktelsen. Det er ukjent hvordan ha stiller seg til tiltalen i dag. Hans forsvarer Kristin Morch har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag.

Brudd på luftfartslovens bestemmelser om alkohol straffes i utgangspunktet med fengsel inntil to år, med mindre «særlig formildende omstendigheter» tilsier noe annet.

Saken er berammet for Øvre Romerike tingrett 13. mars neste år. Det er kun satt av én dag til hovedforhandlingen.