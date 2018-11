Klokken 04.40 natt til torsdag meldte brannvesenet i Hordaland at en tankbåt og fregatt har kollidert.

137 mennesker om bord på fregatten KNM «Helge Ingstad» er evakuert til Stureterminalen.

Syv mennesker er skadet, men skadeomfanget er uvisst

VIDEO: Se video fra stedet øverst i saken.

Tankbåten Sola TS, som har et mannskap på 23, har det gått bra med. Båten har kun fått mindre skader og ingen i mannskapet er uskadd.

Fregatten står med baugen opp i fjæra ved nærolje- og gassterminalen Stureterminalen i Øygarden i Hordaland.

– KNM «Helge Ingstad» har kollidert med en annen båt. Fregatten har gått på land, og tar nå inn vann. Kapteinen har valgt å evakuere hele båten, sier redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør til TV 2 klokken 05:05.

Fregatten ligger dels i fjæra og tar inn mye vann ved 08-tiden torsdag. Foto: TV 2

Stor redningsaksjon

Fakta: KNM «Helge Ingstad» Norsk fregatt i Nansenklassen.

Har vært i bruk siden 2009.

Deltok i desember 2013 til mai 2014 i uttransportering av kjempiske våpen fra Syria i operasjonen RECSYR

134 meter lang, 16,8 meter bred og 32 meter høy.

Har en toppfart på 26 knop.

Normal besetning på 132. Lugarkapasitet til 146 personer. Kilde: Forsvaret.no

Han forteller at de nå sammen med politi organiserer evakuering og mottak ved hjelp av flere fartøyer og redningshelikopter.

Politi og personell fra Forsvaret tar nå hånd om de evakuerte.

Redningsleder Ben Vikøren i HRS sier at de har mye ressurser i området.

– Det er rolige forhold og godt vær. Vi har mye ressurser i området som kan ta imot folk. Det er taubåter fra Sture, brannbåter, redningsskøyter, og andre båter som har kommet til, sier han.

– Fare for at fartøyet går ned

Redningsleder Walle opplyste til TV 2 klokken 06.10 at 127 personer var evakuert fra båten.

Et essensielt personale på 10 stykker var fortsatt er igjen på båten og arbeidet med å stanse lekkasjen, men etter kort tid ble også disse evakuert.

TRAFIKK: Det er mye båttrafikk i området torsdag morgen. Foto: Marine Traffic (Skjermdump)

– Det betyr at kapteinen om bord har vurdert situasjonen såpass alvorlig at det ikke er tilrådelig å ha personer om bord. Rent konkret betyr det at lekkasjen er ute av kontroll, og i den grad at det går sin gang, er det fare for at fartøyet kan gå ned, sier Walle til TV 2 klokken 06.40.

Han opplyser om at at han er ukjent med dybdeforholdene der båten er gått på grunn.

Ifølge Walle er det fortsatt uklart hvordan ulykken skjedde, men tankeren Sola TS skal ha vært fullastet, og på vei ut fra Stureterminalen før ulykken inntraff.

#øygarden: #redningsskøyta Kristian Gerhard Jebsen II har deltatt i evakueringen av mannskapet fra #fregatten #helgeingstad etter at den kolliderte med tanksskip. Foto: REdningsskøyta K. G. Jebsen pic.twitter.com/vCMou36ozI — redningsselskapet (@NSSR) November 8, 2018