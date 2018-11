Hendelsen skjedde på Søreide i Bergen litt før klokken halv fire onsdag ettermiddag, men er først nå blitt gjort kjent av politiet.

På Twitter oppsummerer Vest politidistrikt hendelsen slik:

«To kvinner i 30-åra er pågrepet av politiet. De er mistenkt for å ha tatt seg inn til en nabo og slått henne med en stekepanne».

De to innbruddstyvene skal også ha stjålet kvinnens mobiltelefon før de dro fra stedet.

– Det var kvinnen som ble overfalt som ringte politiet og fortalte at to naboer hadde tatt seg inn og at de hadde havnet i håndgemeng. Det endte med dette slaget med stekepanna, forteller operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

To politipatruljer dro til stedet sammen med en ambulanse. Kvinnen som ble slått fikk tilsyn av helsepersonell, men hadde ikke behov for ytterligere legehjelp.

Politiet fant etter hvert frem til de to inntrengerne som ble pågrepet. Onsdag kveld sitter de fortsatt i arresten i påvente av å bli avhørt.