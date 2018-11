– Vi fikk melding om hendelsen klokken 19, og vi jobber nå ut fra at det er blitt løsnet skudd, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Marianne Havenstrøm.

En rekke vitner ringte politiet etter hendelsen. Noen skal ha sett selve skytingen, mens andre skal ha hørt smell.

​Så langt er ingen pågrepet. Det er ikke meldt om at noen skal ha blitt skadd.

En bil ble sett kjørende fra stedet kort tid etter skytingen. Dette skal være en grønn eller grå sedan, ifølge politiet.

Hørte krangling

De har også fått opplysninger om at personer løp fra stedet i etterkant av hendelsen.

– Vitner har meldt om at det pågikk høylytt krangling kort tid før skytingen, forteller innsatsleder Gunhild Finne Nilsen til TV 2 på åstedet.

Onsdag kveld er fremdeles store politistyrker samlet på Bogerud. De jobber med å avhøre vitner og med å gjøre rundspørringer i boligblokkene som ligger i nærheten.

– Veldig ubehagelig

Kriminalvakta jobber med å sikre spor på åstedet.

– Det er for tidlig å si noe om hvilke miljøer som eventuelt er involvert, men dette er noe vi jobber med å kartlegge, sier Nilsen.

NABO: Ali Reza Mehr er skremt etter skytingen onsdag kveld. (Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2)

Ali Reza Mehr bor på Bogerud og hørte skuddene.

– Jeg trodde først at det var fyrverkeri, men etter hvert forsto jeg at det måtte dreie seg om skyting. Etter litt tid hørte jeg at det smalt en gang til, forteller han til TV 2.

Mehr sier at han er overrasket over noe slikt kan skje i hans nabolag.

– Jeg vil bo i fred. Sånt skal ikke skje i Norge. Det er skummelt, og det er veldig ubehagelig. Jeg ville ikke at dette skal skje igjen, sier han.