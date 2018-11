Ville ha lukkede dører når barna forklarer seg – avslått av tingretten

Dagen etter arrestasjonen ble liket av Janne funnet på bunnen av Glomma i Våler kommune.

Det er ikke kjent hva påtalemyndigheten mener var motivet for drapet. Svein Jemtland nekter straffskyld for forsettlig drap, og det har i avhør kommet frem at han mener skuddet gikk av ved et uhell.

– Hva er det han forklarer om dette?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Flemmen Johansen.