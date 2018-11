SISTE: Politiet bekrefter at to personer er omkommet etter flystyrten. ​

Like etter klokken 18 bekrefter nødetatene til TV 2 at flyet er funnet.

Redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Kjetil Hagen, sier at de fikk meldingen klokken 17.40.

Mistet all kontakt

Kontrolltårnet ved Trondheim lufthavn Værnes mottok en nødhenvendelse fra et småfly som tok av fra flyplassen onsdag ettermiddag.

Flyet skulle etter planen til Meråker flyplass, som ligger rundt 50 kilometer fra Trondheim lufthavn Værnes.

Etter å ha mottatt nødsignalet, mistet kontrolltårnet all kontakt med flyet. Det opplyser redningsleder ved HRS i Sør-Norge, Kjetil Hagen, til TV 2.

1707 Meråker: Søk etter savnet småfly i omr Meråker. Nødetater på stedet. Sea king Ørland samt Bell 412 i søk i luft. Hovedredningssentralen Sør-Norge koordinerer — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) November 7, 2018

– Det skal være to personer om bord i flyet, sier han.

Ifølge Adresseavisen ble nødsignalet registrert klokken 15.30, og skal ha kommet fra området ved Meråker flyplass.

Adresseavisen skriver at flyet hadde planlagt en times flytur over Meråker og Tydal i Trøndelag. Det bekrefter innsatsleder Jomar Sjøhagen til avisen.

Stor redningsaksjon

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Stig Roger Olsen, sa til TV 2 tidligere at de fikk melding fra HRS klokken 15.42 om at de hadde mottatt nødmelding fra et småfly.

– Vi har iverksatt en redningsaksjon, og det er to helikopter som søker etter flyet. Brann, helse og frivillige mannskaper deltar i leteaksjonen, sa Olsen tidligere onsdag.

Ifølge politiet var været i området bra.

– Hvorfor nødsignalet ble utløst er uklart foreløpig, sa politiet.