I september seilte vårt nye forskningsskip «Kronprins Haakon» på jomfrutokt inn i en nesten isfri del av Polhavet mellom Svalbard og Franz Josef Land.

Nå viser ferske satelittdata bearbeidet av forskere på Norsk Polartinstitutt en dramatisk endring.

– Helt isfritt

– Det som er spesielt nå i oktober, er at det er isfritt i hele området. Det finnes ikke noe is her i det hele tatt, sier havforsker Arild Sundfjord og peker mot det aktuelle området på et stort kart over Polhavet.

Sundfjord mener vi ikke trenger å være i tvil om hva som er årsaken til dette.

– Varmere luft som kommer inn sørfra, og mye varmere vann, sier han.

Krise for isbjørnen

For isbjørn har seljakt på sjøisen vært en forutsetning for et liv i arktis. Men nå har også de skjønt alvoret.

– De endrer adferd, de bruker mer tid på land, og de må svømme mer enn de gjorde før, men det går fortsatt greit. Men vi er redde for hva som skjer når det blir enda mindre sjøis der oppe, sier isbjørnforsker Jon Aars.

En animasjon som bygger på satelittdata fra NASA viser utbredelsen av sjøis mellom Svalbard og Franz Josefs Land hver oktober måned fra 1981 og fram til i år.

Den viser årsvariasjoner, men trenden er tydelig: På 37 år er isdekket redusert med 75 prosent, hele 300.000 kvadratkilometer.

– På de dataene vi har, er det mindre is i det området enn det har vært så lenge det har vært registrert satelittdata, sier Sundfjord.

Derfor tvinges isbjørnen, den arktiske konge, fra selfangst på sjøis, og inn på nye jaktmarker der det også finnes mennesker.

Kan gi flere konfrontasjoner

Isbjørnforsker Aars er bekymret.

– Hvis isbjørnen bruker mer tid på land, og blir i dårligere kondisjon så blir de farligere. Hvis de blir desperate for å få mat, så fører det nok til at man kan få flere konfrontasjoner med mennesker, sier han.

– Det kan det også gå ut over bjørnen, selvsagt. For som regel er det jo bjørnen det går verst ut over.