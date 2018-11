Hyller Norge etter gigantøvelsen

Skryten og smilene satt løst da den militære sjefen for for hele NATO-øvelsen «Trident Juncture 2018», takket soldater og befal for innsatsen på Værnes onsdag.

– Det er mange som snakker om denne øvelsen som en stor suksess. Vi har ikke gjort noe slikt siden den kalde krigen, og jeg håper at det ikke tar så lang tid før man kan gjennomføre noe tilsvarende, sa James Foggo, admiral og militær sjef for «Trident Juncture 2018».

Han benyttet anledning til å takke Norge og befolkningen for gjestfriheten under øvelsen.

SUKSESS: Admiral og militær sjef for Triden Juncture, James Foggo. Foto: Wold, Ole Martin

Støtten betyr mye

En fersk måling som er blitt gjennomført under øvelsen, viser at nordmenn er blitt mer positiv til alliert trening på norsk jord nå, enn før øvelsen startet.

På spørsmål om totalinntrykket av NATO har 69 prosent svart positivt på at man har et godt inntrykk, en økning fra 64 prosent fra før øvelsen.

Over 96 prosent har svart at de har kjennskap til «Trident Juncture».

– Det at vi har støtte i befolkningen er en legitimitet som vi trenger, så vi synes det er veldig hyggelig at støtten har økt under selve øvelsen, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til TV 2.

– Denne øvelsen ga oss gode svar på at vi er i stand til å huse allierte land og styrker samt øve på norsk jord, sier Bruun-Hanssen.

– Kan det blir flere slike store øvelser i årene fremover?

– Det må det en politisk beslutning til før vi kan avgjøre det, men vi er klare til å delta om så skulle skje, sier Bruun-Hanssen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen avslutter øvelsen Trident Juncture med å takke soldatene for innsatsen. Foto: Wold, Ole Martin

Lenge til neste gigantøvelse

Om det noen gang blir gjennomført en like stor NATO-øvelse igjen i Europa med over 50 tusen soldater fra over 30 land i et og samme land, har ikke admiral James Foggo noe godt svar på. Noen plan for dette finnes ikke i dag.

– Det avhenger av hva det nordatlantiske rådet bestemmer, men vi er klare og parate til å dra når og hvor som helst, forteller Foggo.

Han trekker også frem den jobben som Heimevernet har bidratt med under øvelsen.

– De har sørget for bevæpnet vakthold på over 50 baser landet rundt under øvelsen, så de har gjort en imponerende jobb, også med god lokal kunnskap, skryter Foggo.

Nå skal over femti tusen soldater hjem igjen.

Ti tusen kjøretøy blir å finne på veiene i løpet av den kommende måneden. Det kan fort bli lange køer når militærkolonnene skal få utstyret på plass igjen. Mye amerikansk utstyr fra US Marines skal lagres i de tre fjellhallene i Trøndelag.