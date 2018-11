– Vet ikke at han er mistenkt for nytt drap

– Jeg har ingen holdepunkter for at han er blitt konfrontert med mistanken. Jeg utelukker ikke at han plutselig kan bli kalt inn til avhør, men nå vet han ikke om mistanken.

Det opplyser hans norske forsvarer, Øystein Storrvik, til TV 2.

Om morgenen den 15. oktober begikk Makaveli Lindén et ran i et garasjeanlegg på Majorstua. Kort tid senere gikk han inn i leiligheten til Heikki Bjørklund Paltto.

I avhør har Lindén erkjent drapet og forklart at han hadde til hensikt å rane 24-åringen, men at situasjonen eskalerte.

Paltto ble drept med en rekke knivstikk og åstedet bar preg av at det hadde vært kamp mellom gjerningsmannen og avdøde.

Heikki Bjørklund Paltto ble drept i sin egen leilighet på Majorstua. (Foto: Privat)

Bekrefter drapsmistanke

Etter drapet dro Lindén hjem til Sverige og deretter ut på flukt i Europa. Han ble pågrepet i Dijon i Frankrike den 23. oktober, åtte dager etter drapet på Heikki Paltto.

Øystein Storrvik forsvarer Makaveli Lindén. Foto: NTB Scanpix

Mandag ble det det kjent via VG at Lindén nå er mistenkt for å ha drept en kvinne i Mechelen i Belgia. Dette skal ha skjedd mens han var på flukt fra norsk politi.

Talsperson for påtalemyndigheten i den belgiske byen Mechelen, Nele Poelsmanns, bekrefter overfor TV 2 at de ser på Lindén som en mulig gjerningsperson.

– Jeg kan bekrefte at han er mistenkt i saken, men etterforskningen er på et tidlig stadie, sier Poelsmanns.

Hun kan på nåværende tidspunkt ikke gå nærmere inn på hvorfor de mistenker Lindén.

Interessante beslag

I forrige uke var norsk politi i Dijon, der Lindén sitter fengslet, for å avhøre ham. Under avhøret var reiseruten etter Majorstua-drapet et sentralt tema.

Christian Hatlo er påtaleansvarlig i drapssaken mot Makaveli Lindén i Norge. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– Jeg kan si at drapssaken i Belgia ikke var et tema for norsk politi. Jeg kan også bekrefte at belgisk politi ikke var til stede under avhøret av ham, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Christian Hatlo til TV 2.

​Norsk politi har nå god kontroll på hvor Lindén oppholdt seg i løpet av åtte dager på flukt, men Hatlo ønsker ikke å kommentere detaljer om 20-åringens reiserute.

– Vi er i kontakt med belgiske myndigheter og vi bistår dem. Det er helt naturlig når de undersøker om han kan være aktuell i deres sak, sier Hatlo.

Norsk politi har gjort flere beslag som også kan være aktuell som kan vise seg å bli interessant for etterforskningen til politiet i Belgia.

Kan bli dømt i to land

Makaveli Lindén har samtykket til å la seg utlevere fra Frankrike til Norge. Ifølge forsvarer Øystein Storrvik kan svensken komme til Norge i løpet av kort tid.