Sverige: Enorm leteaksjon etter savnede Dante (12)

SAVNET: 12 år gamle Dante har vært borte i ett døgn. Det er fortsatt uklart hva som har skjedd med han. Foto: Politiet / Privat

Over 1000 personer har søkt etter 12 år gamle Dante, sør i Sverige. Han har vært borte siden tirsdag og politiet åpner nå for at han kan ha blitt kidnappet.