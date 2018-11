«Takk for meg, Erna. Etter totalt ni aktive år i Høyre, er nå tiden kommet for å takke for meg. Det har vært mye bra politikk, mye moro, spennende debatter, artige arrangement og gode bekjentskaper. Nå er det ikke like hyggelig mer.»

Slik åpner Kristin Myrås et Facebook-innlegg som ble publisert tirsdag ettermiddag.

Saken ble først omtalt i Avisa Hadeland.

– Nok får være nok

Hun har vært medlem i partiet i totalt ni år, og sitter som kommunestyrerepresentant for Lunner Høyre.

Da kampen om fastlegenes reservasjonsrett var et tema for to år siden, var Myrås nære på å melde seg ut.

– Jeg satte den på tabbekvoten, men når saken dukket opp på nytt og man ikke har lært fra forrige gang, så får det være nok, sier hun til TV 2.

– Vi forhandler ikke med eggstokker. Det er ikke noe vi skal kaste i potten for å høyne premien, sier Myrås videre.

Kvinnens valg

Den erfarne politikeren mener at det heller må legges til rette for de kvinnene som ønsker å bære frem et barn med spesielle behov, enn å ilegge de et forbud.

– De kvinnene som kommer i en slik situasjon står sannsynligvis i den vanskeligste situasjonen de noen sinne har vært i. Dette er deres valg, og skal ikke være noe politikerne vedtar, sier Myrås til TV 2.

Lokalpolitikeren sier at hun ble skuffet og oppgitt, da statsminster Erna Solberg åpnet for å forhandle om abortloven.

– Jeg tenkte, ikke nå igjen. Lærte man ikke noe fra forrige gang? Solberg fikk massiv motstand for to år siden. Det ble derfor et prinsipp og statement fra min side, og jeg meldte meg ut, sier Myrås.

– Må føle seg lurt

Hun omtaler de siste ukenes politiske dragkamp som et voldsomt oppstyr. Myrås mener flere KrF-politikere må føle seg lurt.

– Når Erna går ut og sier hun er villig til å endre ordlyden i paragraf 2C, når hun vet at hun ikke har flere med seg, må det være lov å føle seg lurt, sier politikeren.

Nå er altså en ni år lang karrière i Høyre over for Kristin Myrås. Hun vil fortsette å sitte som uavhengig representant i kommunestyre til valget i 2019.

Frem til da, vil hun bruke tiden til å sondere andre muligheter. Myrås sier hun har fått tilbud av så og si alle partier, bortsett fra KrF.

– Nå er overgangsvinduet åpent, så får vi se hva som skjer, sier politikeren til TV 2.

«Du snakker om å gi og ta – vel, jeg har gitt uendelig med tid og energi i disse ni årene. Nå tar jeg min hatt og går. Takk for meg», avslutter Myrås innlegget på Facebook.