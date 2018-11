16-åringen er nå avhørt, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding onsdag. Han har hittil bare gitt en innledende fri forklaring, uten konfronterende spørsmål.

– Av hensyn til videre etterforskning kan politiet ikke gå inn på hva siktede har forklart så langt. Så langt politiet har avdekket, var eneste relasjon mellom siktede og avdøde at de har gått i samme klasse på ungdomsskolen, opplyser politiadvokat Stine Rigmor Grimstad i pressemeldingen.

Tause om motiv

Politiet vil foreløpig ikke si noe om hendelsesforløp eller motiv for drapet som fant sted 31. oktober. Drapsvåpenet er imidlertid sikret, opplyser politiet.

– Politiet vet hvem som var på stedet under gjerningen, og har kontroll på det antatte drapsvåpenet, sier Grimstad, som understreker at politiet fremdeles er i en tidlig fase av etterforskningen.

Trodde de lekeslåss

Fra før er det kjent at den drepte jenta og den siktede 16-åringen gikk på samme videregående skole. Gutten ble pågrepet av væpnet politi på åstedet for forbrytelsen kort tid etter at hendelsen ble meldt.

Et vitne har tidligere fortalt politiet at hun trodde det var to ungdommer som lekesloss før det gikk opp for henne hva som skjedde. En mannlig nabo i 50-årene ble stukket i beinet og skadd da han forsøkte å gripe inn.

16-åringen ble fredag fengslet i to uker med delvis isolasjon og brev- og besøksforbud. Siktelsen mot ham ble samtidig utvidet fra drap til også å omfatte grov kroppsskade på mannen som ble påført et kutt i beinet.

Videre avhør av den siktede 16-åringen vil bli gjennomført når den medisinske tilstanden tillater det, sier politiadvokat Grimstad. Han blir nå ivaretatt på et «egnet sted», og politiet har rutinemessig begjært at han vurderes av en psykiatrisk sakkyndig.